Dichos sobre Rapa Nui le costaron caro: Gobierno finaliza misión de embajadora Pakarati

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que la embajadora Manahi Pakarati deberá regresar a Chile el próximo 31 de enero, decisión que pone fin anticipado a su misión diplomática en Nueva Zelanda.

El anuncio se produjo luego de la controversia generada por los dichos de la diplomática sobre Rapa Nui, en dos intervenciones públicas en las que respaldó la libre determinación y el autogobierno del pueblo rapanuí. Las declaraciones provocaron una fuerte tensión al interior del Gobierno y cuestionamientos transversales desde la oposición y el oficialismo, donde incluso se solicitó su salida del cargo.

“Hemos resuelto instruir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”, señaló Van Klaveren durante su exposición ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Desde La Moneda y la Ministerio de Relaciones Exteriores, los comentarios de Pakarati fueron calificados como “una falta”, al estimar que se trataba de una intromisión en un asunto sensible y en pleno desarrollo del proceso de consulta indígena impulsado por el Ejecutivo.

Las declaraciones ya habían motivado una reprimenda formal por parte de Cancillería, medida que no logró descomprimir la presión política ejercida sobre el Gobierno, que se fue incrementando con el paso de los días.

Con esta decisión, el Ejecutivo pone término de manera anticipada a la misión diplomática de Manahi Pakarati en Nueva Zelanda. La embajadora deberá reincorporarse al Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, sin que hasta ahora se haya informado un nuevo destino diplomático para ella.