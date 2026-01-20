Martín Arrau: el factótum del proyecto kastista a Obras Públicas

La confirmación de Martín Arrau como ministro de Obras Públicas del Presidente electo José Antonio Kast no es solo un nombramiento más dentro del gabinete, sino una señal política de fondo. Arrau no es un técnico cualquiera ni un independiente convocado a último minuto: es el factótum del proyecto kastista, el estratega que diseñó la campaña y que ahora carga sobre sus hombros la implementación de lo que denomina el “Día 1” del nuevo gobierno.

Militante del Partido Republicano, Arrau forma parte del círculo más estrecho de Kast, junto a Arturo Squella, Cristián Valenzuela y Claudio Alvarado, grupo que en el oficialismo ya es conocido como la “troika de hierro”. Desde ahí se ha delineado una estrategia clara: evitar la imagen de “marcha blanca”, no conceder treguas simbólicas a la oposición y mostrar resultados visibles en los primeros meses, asumiendo que la gobernabilidad no se construye sobre la base del entusiasmo inicial, sino de acuerdos puntuales y ejecución rápida.

En el entorno del Presidente electo explican que Arrau concibe la transición como una “carrera contra el reloj”. Bajo esa lógica, defendió un cronograma agresivo para la conformación del gabinete y el empalme con el gobierno saliente, con el objetivo de que los ministros lleguen con diagnóstico claro, prioridades definidas y márgenes mínimos para la improvisación. La consigna es que el Estado funcione desde el primer día como si llevara meses instalado.

En ese diseño, su propio nombre aparece como pieza central. Diversas fuentes lo sitúan al frente del Ministerio de Obras Públicas, una de las carteras con mayor capacidad de mostrar resultados concretos en plazos acotados. No es un rumor al azar: en los últimos días, Arrau habría tomado contacto directo con exautoridades del MOP de gobiernos de centroizquierda, solicitando visiones técnicas y políticas sobre las prioridades de la cartera.

Uno de esos llamados, realizado a un exsubsecretario de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos, generó sorpresa transversal. “Fue muy comentado que un dirigente de la derecha conservadora llamara tan abiertamente a alguien de la ex Concertación para pedirle su mirada”, relata una fuente que conoció el intercambio. El gesto fue leído como una señal de pragmatismo técnico, pero también como un intento de anticipar flancos y reducir errores de arranque.

Arrau encarna, así, una combinación poco habitual: férrea lealtad política al Presidente electo y disposición a escuchar diagnósticos fuera de su sector. Para algunos, ese diseño tiene el sello del voluntarismo acelerado; para otros, la precisión de un “relojero suizo” que busca sincronizar política, gestión y tiempos comunicacionales.

Con su llegada a Obras Públicas, Martín Arrau se perfila como el encargado de traducir el relato de orden, eficiencia y resultados rápidos en decisiones concretas. Un rol que lo expone tanto al éxito temprano como al costo político de cualquier falla en los primeros y decisivos 90 días del gobierno de José Antonio Kast.