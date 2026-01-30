José Antonio Kast pospone anuncio de delegados entre inquietudes por número de independientes

El Presidente Electo, José Antonio Kast, postergó para la próxima semana el anuncio oficial de los delegados presidenciales regionales, informó su equipo. La presentación, que se hará en conjunto con la de subsecretarios de ambas nóminas estaba originalmente programada para este viernes, pero se reprogramó debido a la gira que Kast realiza por Centroamérica y el Caribe, y que por estas horas lo tiene en El Salvador.

La demora obligó a modificar la agenda tanto en el extranjero como en Chile. Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) señalaron que respecto a los delegados “aún falta afinar la nómina final y se está trabajando en la revisión de los antecedentes de las nuevas autoridades”. Además, existe la idea de que el Mandatario tenga un encuentro con las nuevas autoridades antes del anuncio.

La conformación de los equipos regionales ha generado molestia en los partidos de la próxima coalición oficialista. Según ha trascendido, entre las autoridades regionales habrían mayoritariamente independientes y republicanos, en detrimento de la presencia de Chile Vamos y Demócratas. Los partidos acusan que se repite el criterio usado para el gabinete ministerial, con predominio de independientes en desmedro de las militancias políticas.

Esta situación ya había inquietado a Chile Vamos, que esperaba una mayor representación en la segunda y tercera línea del gobierno, por cuanto tanto Evópoli como la UDI y RN solo sumaron un titular de cartera cada una.

En tanto, en El Salvador, José Antonio Kast continua con su agenda. Tras arribar anoche, visitará al mediodía el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) o megacárcel. Durante la tarde, se reunirá con el presidente Nayib Bukele en la Casa Presidencial, donde se espera una declaración conjunta.