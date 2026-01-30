Kast se reúne con Bukele y explora cooperación en seguridad y sistema penitenciario

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvo este viernes una reunión bilateral con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, en el Palacio Presidencial de San Salvador, en el marco de su gira internacional por América Latina y el Caribe. El encuentro se produjo luego de que Kast visitara el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad emblema del modelo salvadoreño contra las pandillas.

Tras la cita privada, ambos mandatarios ofrecieron una declaración conjunta a la prensa. Bukele manifestó la disposición de su gobierno a colaborar con Chile en materia penitenciaria y de seguridad. “Presidente, cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle”, señaló, destacando que si bien el sistema salvadoreño “no es el mejor del mundo”, sí se encuentra entre los más robustos de América Latina.

El jefe de Estado salvadoreño sostuvo que su modelo garantiza que desde las cárceles no se ordenen delitos, subrayando que no existe señal de telefonía celular y que los recintos penitenciarios no funcionan como centros de operación criminal. Estas medidas han sido implementadas en el contexto del régimen de excepción que rige en El Salvador y que ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos.

Por su parte, Kast calificó a El Salvador como “la esperanza de muchas naciones” frente al avance del crimen organizado y destacó que el sistema penitenciario salvadoreño va más allá del Cecot. En ese sentido, valoró los programas de rehabilitación para personas condenadas por delitos menores, señalando que ese aspecto suele quedar fuera de la cobertura internacional.

El Presidente electo agradeció el respaldo del gobierno de Bukele y manifestó el interés de Chile en conocer en profundidad el sistema penal y penitenciario salvadoreño. “No necesariamente haciendo lo mismo, sino que de acuerdo a nuestra realidad, poder perfeccionar siempre con la mira puesta en mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, afirmó.

Finalmente, Kast extendió una invitación formal a Bukele para visitar Chile, la que fue acogida por el mandatario centroamericano, aunque sin confirmar fecha. El encuentro se inscribe en una agenda internacional marcada por el énfasis del futuro gobierno chileno en seguridad pública, de cara a la asunción del nuevo mandato el próximo 11 de marzo.