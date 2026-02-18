Fijan fecha para formalizar a exfiscal Manuel Guerra por el caso Hermosilla

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo lunes 9 de marzo, a las 09:00 horas, la audiencia de formalización del exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el marco de la investigación derivada del denominado caso Hermosilla.

La diligencia se realizará en la Sala 801 del Centro de Justicia de Santiago y se produce luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera la querella de capítulos presentada en su contra, lo que permitió levantar el fuero que lo protegía y habilitar su persecución penal.

“Adviértase al imputado en el acto de su notificación, que en el evento de no comparecer injustificadamente será conducido por medio de la fuerza pública a la presencia judicial, y quedará obligado al pago de las costas que causare, sin perjuicio de las sanciones que además pueden imponérsele de conformidad con lo prevenido en el artículo 33 del Código Procesal Penal”, indica el documento, según reportó radio Bío Bío.

Guerra es investigado por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, en una arista que se originó tras la revisión del teléfono celular del abogado Luis Hermosilla, incautado en el contexto del caso Factop-Audio. En esas conversaciones habrían quedado al descubierto intercambios de información reservada vinculada a causas como Penta, Dominga, Exalmar y la investigación contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa.

La investigación es liderada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, designado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego de que se conocieran públicamente antecedentes sobre los chats entre Guerra y Hermosilla. Según la querella de capítulos, el exfiscal habría entregado información reservada y realizado gestiones indebidas en el ejercicio de su cargo.

El caso marcó el desplome de quien fuera considerado uno de los fiscales regionales con mayor influencia dentro del Ministerio Público. Manuel Guerra presentó su renuncia en noviembre de 2021, la que se concretó meses después. Posteriormente se desempeñó como académico y asesor en materias de seguridad.

Defensa espera medidas cautelares no “intensas”

Su defensa, días antes, ha rechazado las imputaciones y ha sostenido que no existieron sobornos ni revelación indebida de antecedentes, argumentando que las decisiones adoptadas durante su gestión fueron informadas a la Fiscalía Nacional y se ajustaron a derecho.

Ahora, una vez conocida la fecha, el abogado Felipe Polanco, quien está a cargo de la defensa de Guerra, dijo que están preparados para el proceso que viene ahora y espera que no se dicten medidas cautelares “intensas”.

“Estamos en ese proceso hace muchos meses, a propósito de la tramitación de la querella de capítulos, uno conocía el sentido de la imputación que estaba planteando el Ministerio Público y en esa misma lógica hemos estado preparando la defensa, que hasta el momento no ha sido atendida”, dijo al citado medio.

“Esperamos que en el tribunal pueda ser mucho mejor escuchada y razonada para los efectos de establecer, por el momento, la necesidad de que Manuel no quede sujeto a ninguna especie de medida cautelar para que pueda continuar la investigación adelante”, agregó.

“Nosotros pensamos que en realidad en este caso no se justifica ninguna medida cautelar, particularmente ninguna medida cautelar intensa, porque Manuel ha estado permanentemente adherido al proceso y disfruta como todo ciudadano de la presunción de inocencia”, indicó.

“No veo razones para los efectos de imponer una medida cautelar muy muy intensa, a menos que en realidad esto sea una manifestación del simple ánimo de venganza de alguno de los querellantes en contra de Manuel”, cerró.