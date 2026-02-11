Suprema acoge querella de capítulos contra Manuel Guerra: ahora exfiscal podrá ser formalizado

Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte Suprema declaró admisible la querella de capítulos presentada contra el ex fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, removiendo el fuero procesal que lo protegía y permitiendo que el Ministerio Público formalice una investigación penal en su contra. El fallo ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago del 2 de enero de 2026, que ya había acogido la acción.

Guerra es investigado por los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, todos en carácter de reiterados, asociados a su vínculo con el abogado Luis Hermosilla —imputado en el caso Factop-Audios— y su participación en las causas Penta, Dominga, Exalmar, así como en el caso Muñeca Bielorrusa y el caso del ex director de la PDI Héctor Espinosa. Las imputaciones abarcan el período en que Guerra ejerció como fiscal regional, entre 2015 y 2021.

El mecanismo de querella de capítulos, equivalente a un desafuero para fiscales y jueces, exige que los antecedentes presentados por el querellante “surjan elementos suficientes para configurar uno o más de los delitos atribuidos y la intervención que en ellos habría correspondido a la parte querellada”, según explica la resolución del máximo tribunal.

La sala concluyó que los elementos expresados “son plausibles y, por lo mismo, suficientes para revestir de seriedad y verosimilitud las imputaciones”, sin que ello implique determinar hechos ni responsabilidades, aclara también.

La defensa de Guerra, liderada por el abogado Felipe Polanco, apeló ante la Suprema argumentando falta de fundamentación, prescripción de los hechos —por ocurridos antes de 2018—, eventual obtención irregular de comunicaciones y que las decisiones del exfiscal estaban jurídicamente justificadas y validadas por tribunales superiores. La Corte desestimó tales alegaciones, precisando que dichas discusiones “exceden el ámbito propio del antejuicio decapítulos y deben ser resueltas en la etapa de fondo del proceso penal”.

La querella fue presentada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, quien imputa a Guerra haber solicitado reiteradamente a Luis Hermosilla beneficios personales y para terceros aprovechando su posición. Entre los hechos descritos figuran gestiones para reuniones privadas con el expresidente Sebastián Piñera, intermediación para una eventual designación de Guerra en el Consejo de Defensa del Estado, solicitudes de apoyo para trabajos en el ámbito privado y académico, gestiones en favor del fiscal adjunto Tufit Budafel —imputado en otra causa— y la recomendación de Patricia Manríquez Huerta para una notaría.

Asimismo, la acción sostiene que Guerra habría entregado información reservada de investigaciones penales a terceros, adoptado decisiones procesales cuestionadas —como reformalizaciones, salidas alternativas o exclusión de hechos— y conducido personalmente causas sensibles prescindiendo de equipos técnicos. Estas actuaciones habrían tenido lugar en investigaciones de alto impacto, “entre ellas las conocidas como Caso Penta, Iván Moreira, Santiago Valdés, Exalmar-Dominga, Manuel José Ossandón, Director de la PDI Héctor Espinosa, Municipalidad de Vitacura, Operación Huracán y otras investigaciones en las que el abogado Hermosilla no tenía la calidad de interviniente“.

De esta forma, los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, estando integrada por el ministro Manuel Antonio Valderrama R., los Ministros Suplentes Hernán Crisosto G. y Juan Cristóbal Mera M., más los abogados integrantes Raúl Fuentes M. y Sra. Andrea Ruiz R., se pronunciaron a favor de lo dictaminado por la Corte de Apelaciones en torno a declarar admisible la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra.

Manuel Guerra podrá ser formalizado

El abogado defensor criticó el fallo. “Como defensores penales de Manuel Guerra Fuenzalida, naturalmente, no compartimos el criterio sostenido por la Corte Suprema. Estimamos que no hay un análisis detallado sobre los capítulos imputados por el Ministerio Público y finalmente parece hacer un examen puramente formal respecto de las declaraciones o imputaciones efectuadas por el Ministerio Público, sin hacerse cargo de ninguna de las profundas alegaciones de la defensa”, acusó Felipe Polanco.

“Estamos confiados que cuando llegue el momento, se puedan hacer cargo de estas alegaciones para acreditar finalmente que Manuel Guerra no ha participado en esos ilícitos”, agregó.

Con la resolución firme, la causa continuará su tramitación en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. En las próximas etapas, la Fiscalía podría citar a Guerra a declarar como imputado y solicitar su formalización, paso previo a la eventual apertura de un juicio oral.

