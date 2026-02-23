Publicidad
Frutas de Chile por alza arancelaria de Trump: “Afecta directamente la competitividad” PAÍS Agencia Uno (Referencial)

Frutas de Chile por alza arancelaria de Trump: “Afecta directamente la competitividad”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El gremio de exportadores frutícolas manifestó su preocupación tras el anuncio del presidente estadounidense de elevar el arancel global de 10% a 15%. Advirtieron que la medida impactará especialmente a la uva de mesa chilena, justo cuando comienza su temporada de exportación.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El gremio Frutas de Chile manifestó su “profunda preocupación” por el alza del arancel global anunciada por Donald Trump, que sube de 10% a 15% y afectará a la fruta fresca chilena. La entidad advirtió impactos en la competitividad, especialmente en la exportación de uvas de mesa, y llamó a los gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast a abordar la situación.
Desarrollado por El Mostrador

El gremio Frutas de Chile expresó su inquietud luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un aumento inmediato del arancel global aplicado a distintos países, elevándolo del 10% al 15%, una decisión que también afectará a la fruta fresca chilena.

El anuncio fue realizado por el mandatario estadounidense a través de su red social Truth Social, luego de que la Corte Suprema de ese país emitiera un fallo relacionado con la política arancelaria de su administración.

Tras conocerse la medida, desde el gremio que reúne a productores y exportadores de la industria frutícola chilena manifestaron su “profunda preocupación” por el incremento. A través de un comunicado señalaron que se trata de “un alza significativa que afecta directamente la competitividad de la industria chilena en uno de sus principales mercados”, recordando que el sector exporta cerca de US$ 2.000 millones anuales a Estados Unidos y que ya enfrentaba un arancel de 10%.

También te puede interesar:
Embajador Judd, en modo Trump: sanción se debió a que Chile no tomó medidas ante “actores malignos”
Embajador Judd, en modo Trump: sanción se debió a que Chile no tomó medidas ante “actores malignos”
Se acaba el verano: claves para disfrutar las frutas y verduras de temporada durante todo el año
Se acaba el verano: claves para disfrutar las frutas y verduras de temporada durante todo el año

El gremio también advirtió que el impacto será particularmente sensible para la uva de mesa. Según indicaron, la decisión genera “condiciones desiguales entre países exportadores”, ya que mientras algunos competidores regionales están finalizando sus envíos al mercado estadounidense, Chile recién inicia su temporada de exportaciones de este producto.

En ese contexto, agregaron que la industria ya enfrentaba presiones adicionales. En el comunicado recordaron que a esta situación se suma “la reciente eliminación del protocolo Systems Approach”, una medida que —según señalaron— ya había afectado al sector frutícola nacional.

Ante este escenario, desde Frutas de Chile hicieron un llamado a las autoridades chilenas a abordar el tema en la relación bilateral con Estados Unidos. En el texto señalaron que, “dada la gravedad de este escenario”, se requiere una acción coordinada tanto del gobierno del presidente Gabriel Boric como de la futura administración encabezada por José Antonio Kast, planteando además avanzar en materias pendientes de la agenda comercial entre ambos países, como los compromisos asociados a propiedad intelectual vegetal.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad