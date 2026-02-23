Frutas de Chile por alza arancelaria de Trump: “Afecta directamente la competitividad”

El anuncio fue realizado por el mandatario estadounidense a través de su red social Truth Social, luego de que la Corte Suprema de ese país emitiera un fallo relacionado con la política arancelaria de su administración.

Tras conocerse la medida, desde el gremio que reúne a productores y exportadores de la industria frutícola chilena manifestaron su “profunda preocupación” por el incremento. A través de un comunicado señalaron que se trata de “un alza significativa que afecta directamente la competitividad de la industria chilena en uno de sus principales mercados”, recordando que el sector exporta cerca de US$ 2.000 millones anuales a Estados Unidos y que ya enfrentaba un arancel de 10%.

El gremio también advirtió que el impacto será particularmente sensible para la uva de mesa. Según indicaron, la decisión genera “condiciones desiguales entre países exportadores”, ya que mientras algunos competidores regionales están finalizando sus envíos al mercado estadounidense, Chile recién inicia su temporada de exportaciones de este producto.

En ese contexto, agregaron que la industria ya enfrentaba presiones adicionales. En el comunicado recordaron que a esta situación se suma “la reciente eliminación del protocolo Systems Approach”, una medida que —según señalaron— ya había afectado al sector frutícola nacional.

Ante este escenario, desde Frutas de Chile hicieron un llamado a las autoridades chilenas a abordar el tema en la relación bilateral con Estados Unidos. En el texto señalaron que, “dada la gravedad de este escenario”, se requiere una acción coordinada tanto del gobierno del presidente Gabriel Boric como de la futura administración encabezada por José Antonio Kast, planteando además avanzar en materias pendientes de la agenda comercial entre ambos países, como los compromisos asociados a propiedad intelectual vegetal.