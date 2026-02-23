Embajador Judd, en modo Trump: sanción se debió a que Chile no tomó medidas ante “actores malignos”

Al más puro estilo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus conferencias de prensa, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, endureció sus críticas al Gobierno del Presidente Gabriel Boric al sostener que Washington no sólo emitió advertencias por el proyecto de cable submarino Chile China Express, sino que también entregó antecedentes concretos sobre hackeos y vulnerabilidades en la infraestructura crítica, sin obtener respuesta del Gobierno.

En un punto de prensa, Judd defendió la revocación de visas a tres funcionarios chilenos —entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz— y sostuvo que la medida respondió a decisiones adoptadas por dichas autoridades. “Es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa (…) vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional”, afirmó.

Brandon Judd no viene del mundo diplomático y su cercanía con el presidente Trump está más bien ligada a su trabajo como agente de la policía fronteriza de Estados Unidos. Esta no es la primera vez que Judd hace referencia a política interna, señalado el interés de la región, por sobre el del país.

En el punto de prensa de este lunes, el diplomático detalló que semanas atrás compartieron “información específica” con autoridades chilenas sobre “incursiones en redes de telecomunicaciones chilenas por parte de actores malignos”, las que habrían permitido acceso no autorizado a sistemas que procesan información sensible.

Esto se contradice con lo expresado por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien este lunes dijo que el gobierno estadounidense y en particular, el embajador Judd, sólo habían advertido al ministro Muñoz en una “tensa” conversación: “Más allá de las observaciones, de las preocupaciones que puedan tener, Chile (…) toma sus propias decisiones de manera soberana en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa”, agregando que el país “no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa”.

“La información personal de casi todos los chilenos podría haber sido comprometida, incluyendo datos de localización, información de facturación y posiblemente el contenido de comunicaciones”, advirtió en la embajada de Estados Unidos.

Asimismo, indicó que también se informó sobre el hackeo a una empresa chilena de la construcción que compite en licitaciones públicas. “Actores malignos extranjeros hackearon una compañía privada chilena para beneficiar a un actor extranjero”, señaló.

Judd aseguró que dicha información fue entregada al Gobierno, pero que “hasta la fecha, no hemos recibido ninguna acción tomada para remediar la situación”, agregando que, ante la ausencia de medidas conocidas, deben asumir que la vulnerabilidad persiste.

En ese contexto, reiteró que Estados Unidos ha solicitado por años que Chile adopte mecanismos de evaluación de inversiones para resguardar infraestructura crítica. “Cuando un país no protege su infraestructura crítica, arriesga perder su soberanía”, sostuvo.

Decisiones “deben tener consecuencias”

Consultado por la prensa sobre si la medida constituía una señal al Presidente electo, José Antonio Kast, el embajador respondió: “No establece ningún precedente. Intentamos resolver esto diplomáticamente (…) Pedimos intercambio de información y no lo obtuvimos. Por eso se tomó esta medida”.

Respecto del programa Visa Waiver, indicó que “por ahora (…) está seguro”, aunque advirtió que “todo está sobre la mesa” si no hay reacción ante vulnerabilidades en telecomunicaciones.

“Lo que ocurrió es que estas personas tomaron decisiones, y las decisiones que se toman deben tener consecuencias si pueden perjudicar a este país, al pueblo chileno, a la región que compartimos y a Estados Unidos. Ellos fueron quienes tomaron esas decisiones y por eso se aplicaron sanciones de visa”, respondió ante la pregunta sobre el sentido de esta medida, considerando que en tres semanas estos funcionarios dejan de ser Gobierno.

Ante los dichos de Vallejo, quien afirmó que Chile no opera bajo amenazas, Judd replicó: “Eso es ridículo. No hay amenazas. Todo depende de comunicación y seguridad”.