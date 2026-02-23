Ofician a Gendarmería por denuncias de “hostigamiento” contra Ángela Vivanco

El abogado Jorge Valladares, representante de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, presentó un oficio dirigido a Gendarmería de Chile en medio de denuncias por “hostigamientos” al interior del recinto penitenciario donde la exjueza cumple prisión preventiva.

Vivanco permanece recluida en el denominado Pabellón Esperanza de la cárcel de mujeres de San Joaquín, en la región Metropolitana, tras ser formalizada el pasado 30 de enero por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del denominado Caso Muñeca Bielorrusa.

Según el documento judicial, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, el tribunal solicitó a Gendarmería y al Centro Penitenciario Femenino (CPF) que informen, en un plazo de tres días, sobre el ingreso de otras internas al módulo donde se encuentra la imputada y acerca de situaciones de hostigamiento por parte del personal.

El documento detalla que “respecto del ingreso de otras reclusas al módulo en el que actualmente se encuentra la imputada de marras y de la existencia de hostigamientos por parte del personal de la institución en contra de la misma”.

La resolución indica que, una vez recibido el informe, este deberá ponerse en conocimiento de la defensa para que evalúe las acciones correspondientes conforme a las instrucciones del tribunal.

La formalización de Vivanco se enmarca en un conflicto judicial entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM), proceso que dio origen a la investigación penal.

Si bien el oficio no menciona explícitamente una solicitud de traslado, la presentación ante Gendarmería y el recinto penitenciario abre la posibilidad de que la defensa busque modificar las condiciones en que la exministra cumple la medida cautelar.