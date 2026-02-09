Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva para Ángela Vivanco en fallo unánime

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este lunes, de manera unánime, el recurso de apelación presentado por la defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, confirmando así su prisión preventiva en el marco de la denominada trama bielorrusa

“Todo lo que se ha planteado en esta audiencia no ha conseguido alterar las conclusiones a las que ha arribado el tribunal, de manera que la decisión unánime de esta sala es confirmar la resolución en alzada por la que se dispuso la cautelar personal de prisión preventiva respecto de la señora Ángela Vivanco Martínez”, informó el juez Rodrigo Schnettler pasadas 16:00, quien presidió la sala.

La decisión judicial ratifica la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal para la primera exministra de la Corte Suprema en ser enviada a prisión preventiva, situación que se mantiene desde el 30 de enero pasado, cuando fue internada en el módulo especial del Centro Penitenciario Femenino ubicado en la comuna de San Joaquín.

Vivanco enfrenta imputaciones por tres delitos de cohecho agravado y uno de lavado de activos, siendo investigada como autora directa por el Ministerio Público. Los cargos se enmarcan en un conflicto judicial entre la estatal Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM), caso en el que la exjueza ejercía como ministra del máximo tribunal de justicia del país.

🔴 EN VIVO: En fallo unánime, Corte de Santiago confirma prisión preventiva de exministra Ángela Vivanco. pic.twitter.com/Z8aoNVQwVu — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 9, 2026

En su argumentación, el juez Schnettler señaló la gravedad de los delitos: “Hay tres delitos de cohecho agravado. Es muy arduo que pueda reducirse de la pena de crimen”, expuso

La abogada querellante de Codelco, Carolina Sepúlveda, rechazó la sentencia, comentando que pretendía que se “considere que las intervenciones de la exministra en la causa no fueron irregulares y que además no tiene ninguna relación con los pagos inmediatamente recibidos por su pareja desde los abogados con los fondos pagados por Codelco”.

“Esa conclusión a la que le pide la defensa que llegue simplemente no es razonable. Lo que está pidiendo la defensa no es que respetemos la presunción de inocencia, lo que está pidiendo es que cerremos los ojos frente a los antecedentes”, agregó.

La resolución de la Corte de Apelaciones representa un duro golpe para la defensa de Vivanco, que buscaba revertir la medida cautelar argumentando que no se cumplían los requisitos para mantenerla privada de libertad. El tribunal de alzada, sin embargo, consideró que persisten los elementos que justifican la prisión preventiva, particularmente la gravedad de los delitos imputados y los eventuales peligros para la investigación.