Con barricadas e incidentes: comienza segunda fase del desalojo de la toma Dignidad en La Florida

Con barricadas e incidentes en sus primeras horas, este miércoles se dio inicio a la segunda fase del desalojo de la toma Dignidad en La Florida, procedimiento que busca retirar la totalidad de las viviendas que permanecen en el sector.

El operativo se desarrolla con apoyo de Carabineros, la PDI, el Serviu Metropolitano y la Delegación Presidencial Metropolitana. Ante la llegada de personal policial, algunos residentes instalaron barricadas, aunque los incidentes fueron contenidos y se dio paso al inicio del desalojo.

El alcalde Daniel Reyes detalló que actualmente existen alrededor de 400 viviendas en el campamento, luego de que el año pasado fueran retiradas otras 200 en una primera etapa. Las construcciones se emplazan en una zona declarada inhabitable, correspondiente a la ribera de la Quebrada de Macul, considerada de riesgo ante eventuales aluviones.

“Las personas no solo fueron notificadas cuando se inició, por allá por el mes de octubre, en la primera etapa del proceso de desalojo, sino que después hubo un acto de notificación formal de un decreto que declara la inhabitabilidad de esa zona. Se desarrollaron más de 20 operativos de distintas naturalezas, justamente para poder ofrecer soluciones habitacionales, tanto de manera definitiva como transitoria”, señaló el jefe comunal. Reyes agregó que se habilitó un albergue transitorio con capacidad para al menos 50 personas, destinado a quienes sean desalojados durante la jornada.

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, indicó que “hoy se inicia la culminación definitiva de la toma Dignidad”, subrayando que el asentamiento representaba un riesgo para las familias debido a su ubicación en la Quebrada de Macul, donde en el pasado se han registrado aluviones con consecuencias fatales. Durán señaló que el operativo podría extenderse hasta el jueves o viernes, con el objetivo de cerrar el proceso y evitar que el terreno vuelva a ser ocupado.

En tanto, el coronel de Carabineros Ignacio Toledo informó que participarán unidades de Control de Orden Público (COP), el GOPE y la Dirección de Investigación Delictual y Drogas, considerando antecedentes sobre posible venta de sustancias ilícitas en el sector. “Prevemos que pudiese haber alguna resistencia por parte de personas que se opongan a hacer el retiro de la toma. Por lo tanto, en la primera fase de esta planificación, se contempla la intervención de personal COP conforme a sus medios y protocolos correspondientes para poder ejecutar el restablecimiento del orden público”, sostuvo.