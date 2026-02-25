“Shield of the Americas”: la cofradía de Trump que pondrá bajo presión al Gobierno de J. A. Kast

“Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado. No ocurrirá”, dijo Donald Trump en el discurso que pronunció tras la intervención militar en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Las palabras del presidente estadounidense reiteraban lo ya expuesto a fines del 2025 tras la publicación de la “Estrategia Nacional de Seguridad”, documento de 33 páginas que desarrolló el claro objetivo de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, consolidando un giro estructural en su política de defensa.

El documento redefinió el hemisferio occidental como un único teatro estratégico integrado, y renovó la idea de “América para los estadounidenses”, el famoso resumen de la “Doctrina Monroe”, que guió la política exterior del presidente James Monroe (1817-1825).

Esa Doctrina 2.0 sitúa hoy a China como el principal desafío sistémico o derechamente como un “enemigo declarado”, según palabras del propio secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En ese contexto se desarrollará la conferencia denominada “Shield of the Americas” –el primer encuentro regional de líderes del hemisferio occidental que Trump convoca desde su regreso a la Casa Blanca– y a la que asistirá el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La reunión se desarrollará en el estado de Florida cuatro días antes del cambio de mando, fijado para el 11 de marzo, y donde Kast concurrirá –sin asumir aún la Presidencia– en medio de las tensiones diplomáticas entre Washington y Santiago. Lo anterior, a propósito de la restricción de visas a tres funcionarios del Gobierno del Mandatario Gabriel Boric, debido al proyecto de cable submarino de China Mobile, lo que a juicio de EE.UU. “socava la seguridad regional”.

Qué es la cumbre “Shield of the Americas”

Se trata de una reunión internacional que congregará a varios líderes latinoamericanos, entre ellos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el mandatario de Argentina, Javier Milei; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; además del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En términos formales, la cita convocada por Trump tiene como objetivo declarado discutir temas de seguridad hemisférica, migración irregular, crimen organizado y la denominada “interferencia extranjera” en el hemisferio occidental que, según la Casa Blanca, afectan la estabilidad de la región.

La presencia de mandatarios de gobiernos conservadores refleja la intención de construir –desde la administración Trump– una plataforma en América Latina ideológicamente alineada en sus políticas económicas y de seguridad con los intereses de Washington, restringiendo la influencia estratégica de potencias como China en la región.

Expertos advierten que la convocatoria, más que un encuentro de coordinación, será una “invitación” a los países de la región a no desobedecer los mandatos de Trump, por lo que existe incertidumbre respecto a los compromisos que los mandatarios puedan adquirir en dicha cita.

Trasfondo geopolítico

En conversación con El Mostrador el exembajador en China, Pablo Cabrera, sostuvo que el encuentro forma parte de una política más amplia de la Casa Blanca. Según explicó, la instancia está inserta en la estrategia de seguridad cuyo eje incluye, precisamente, una política de contención frente a intereses estratégicos de China en la región.

Cabrera agregó que la cita apunta a discutir asuntos que preocupan transversalmente a los países latinoamericanos. En ese contexto, enfatizó que uno de los componentes centrales es el “trasfondo geopolítico” de la convocatoria. A su juicio, “más allá del discurso sobre seguridad, el encuentro refleja la creciente competencia entre potencias por influencia política, económica y tecnológica en América Latina”.

Respecto de Chile, el exembajador consideró que la participación en la cumbre puede tener relevancia concreta para la agenda del nuevo Gobierno que asumirá en marzo. En particular, mencionó la política migratoria, subrayando que “se necesita la cooperación internacional para esto”, así como el combate al crimen organizado y al narcotráfico, fenómenos que requieren coordinación regional.

Desde una perspectiva más amplia, el exdiplomático y autor del libro La diplomacia tiene la palabra, situó el encuentro en el marco de la “geopolítica de los recursos”, uno de los ejes centrales del escenario internacional actual. A su juicio, Chile ocupa una posición estratégica “por su estructura, su ubicación geográfica, su patrimonio y por su capacidad instalada”, lo que lo coloca en el centro de estas discusiones.

En ese sentido, concluyó que toda instancia de diálogo en esta materia es bienvenida, siempre que se alinee con los principios históricos que han orientado la política exterior chilena y con los desafíos del nuevo orden global.

La sintonía ideológica no es suficiente protección

Por otro lado, analistas advierten sobre los riesgos tras el alineamiento del futuro Gobierno chileno a los intereses de Donald Trump, a lo que se suma el liderazgo de José Antonio Kast en espacios de ultraderecha a nivel global, como el grupo Political Network for Values en Europa, siendo este continente socio estratégico para nuestro país.

“No es sorpresivo, el problema es cuando tú respondes a la presión política. Hoy es para excluir a China de un proyecto, pero mañana la presión podría ser para ir en contra de Europa, porque la Estrategia de Seguridad Nacional dice que Estados Unidos considera a Europa su adversario. Dónde comienzan las presiones y luego donde terminan, pueden ser en lugares muy distintos. Por eso lo que viene no es tan fácil”, señaló la analista internacional Paz Zárate, en entrevista con Radio ADN.

Zárate también advirtió que la restricción de visas a funcionarios del Gobierno “realmente no es una sanción a las autoridades actuales”, ya que este tipo de presiones también la reciben países con conducta modelo respecto a Estados Unidos, como Corea del Sur y Japón.

“Incluso Georgia Meloni la mayor parte del año pasado tuvo sobre su cabeza aranceles para la pasta, el producto icónico de Italia, que muy recientemente se eliminaron. Entonces, la verdad es que la simpatía ideológica no es una protección suficiente respecto de medidas muy duras que puede tomar el actual Gobierno estadounidense. Es cosa de preguntarle cómo lo han pasado países como Canadá, que es nuestro primer inversionista en Chile”, dijo la experta.

En esa línea, destacó que este tipo de medidas “responde a una política mayor de lucha entre las potencias, donde Chile queda al medio. Donde, nuevamente, la sintonía ideológica no es suficiente protección”.