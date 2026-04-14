Contraloría llega a la sobremesa: da 10 días para explicar almuerzo de Presidente Kast en La Moneda

La sobremesa se puso incómoda en Palacio. La Contraloría General de la República le dio un plazo de 10 días hábiles a la Presidencia para explicar con lupa el bullado almuerzo que el presidente José Antonio Kast ofreció a sus excompañeros de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile en pleno corazón de Palacio de La Moneda.

La movida del organismo fiscalizador no salió de la nada. Fue gatillada por una presentación de parlamentarios del Partido Socialista, entre ellos la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Nelson Venegas, quienes pidieron aclarar si la cita fue un simple encuentro entre amigos o si hubo uso de recursos públicos.

¿El problema? El almuerzo —realizado el viernes 10 de abril pasado el mediodía— reunió a cerca de 70 invitados entre exalumnos y acompañantes, y se habría desarrollado con menú oficial y atención de personal institucional en horario laboral. Ahí es donde saltaron las alarmas: si hubo garzones, cocineros o instalaciones del Estado funcionando para una actividad privada, la línea se pone difusa.

Por eso, la Contraloría ofició directamente a la Dirección Administrativa de la Presidencia: quiere saber quién pagó qué, qué dependencias se usaron, qué funcionarios participaron y cuánto costó realmente el convite. Y no es un trámite menor: el informe debe ser elaborado con asesoría jurídica y acompañado de todos los antecedentes necesarios. En simple, no basta con una explicación al voleo.

Desde el Gobierno han intentado bajar el perfil. La vocera Mara Sedini aseguró que el almuerzo fue financiado con recursos personales del Mandatario y que se entregarán todos los detalles requeridos. Pero esa versión no ha logrado cerrar el flanco.

Porque la duda sigue dando vueltas: aunque la cuenta la haya pagado Kast, ¿se usaron recursos del Estado para atender a sus amigos? Esa es la pregunta que ahora quedó oficialmente sobre la mesa —y con plazo corriendo.