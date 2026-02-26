La Moneda chica busca un “equilibrista” de carrera para la embajada de Pekín

Un diplomático de carrera con experiencia, que conozca el área de influencia del gigante asiático y sea hombre de confianza del futuro número dos de la Cancillería, el subsecretario Patricio Torres. Ese es el perfil específico que el equipo internacional del Presidente electo, José Antonio Kast, busca para su embajador en China.

La tarea del escogido no será fácil. Mientras el Gobierno entrante de José Antonio Kast alinea sus piezas para fortalecer la relación con Washington, el frente oriental se perfila como el terreno más minado para la diplomacia del edificio Carrera.

Para el futuro jefe de misión de la embajada en Pekín, los nuevos inquilinos de La Moneda optarán por un perfil técnico y de carrera, una decisión que busca despolitizar un vínculo que hoy se encuentra bajo el fuego cruzado entre la denominada “Doctrina Donroe” y la dependencia económica nacional de China.

Según explican fuentes diplomáticas, a diferencia de los nexos fluidos que el equipo de J. A. Kast mantiene con sectores republicanos en EE.UU. o con el eje conservador europeo, la relación con Pekín parte casi desde cero.

Observadores advierten que no existen puentes especiales de diálogo previos consolidados, lo que obliga al embajador que llegue a realizar una labor de “diplomacia de confianza” en un ambiente ya caldeado por la suspensión del proyecto del cable submarino impulsado por China Mobile International y la rescisión de visas estadounidenses a tres autoridades del Gobierno de Boric.

Respeto a los códigos chinos de coexistencia pacífica

En La Moneda chica, en tanto, afirman que el ánimo de la administración que ingresará a La Moneda con J. A. Kast es que se mantenga bien la relación con la República de China y se fortalezca al máximo la relación comercial, tomando resguardo con los proyectos sensibles para el lado de Estados Unidos, para Chile y también para la superpotencia del este.

Por lo que el representante de Kast ante el presidente Xi Jinping, también secretario general del Partido Comunista Chino desde 2012, tendrá como objetivo central retomar una relación estrecha y de respeto a los códigos chinos de coexistencia pacífica, el respeto mutuo a la soberanía, la no injerencia en asuntos internos de Taiwán y el beneficio económico mutuo, propios de la cultura china.

Fuentes cercanas a la crisis plantean que los desafíos del enviado al gigante asiático estarán en la capacidad de interpretar en tiempo real cómo cada movimiento en Pekín es percibido simultáneamente en Washington. Esto resulta vital para proteger la soberanía nacional y la confianza de los aliados occidentales en medio de la competencia tecnológica y de seguridad global.

Aunque J. A. Kast considera al régimen chino como una dictadura, el diplomático que se designe tendrá la misión de resguardar el intercambio comercial, que representa el 40% de las exportaciones chilenas.

Y, finalmente, analistas internacionales advierten también que el embajador que elija el Mandatario electo deberá gestionar la competencia por los minerales del futuro. Con la administración Trump buscando explícitamente reducir la dependencia de suministros chinos, la presencia de empresas del gigante asiático en la minería de litio chilena se vuelve un tema de seguridad hemisférica para Washington, lo cual podría generar nuevos roces.

El representante en Pekín tendrá que manejar la paradoja de invitar a la inversión china, mientras Chile es presionado para integrar cadenas de suministro exclusivas para “países confiables” del bloque occidental.

La importancia del subsecretario Torres en la crisis

Por ello, se busca a un “equilibrista de carrera” –dicen–, con trayectoria como “equilibrista que actúe como un estratega de riesgos”. Su labor técnica incluirá la implementación de mecanismos de screening de inversiones para proteger infraestructura crítica, como puertos, electricidad y telecomunicaciones.

Finalmente, la cercanía con el futuro subsecretario Patricio Torres Espinosa es fundamental para garantizar la cohesión interna y la continuidad institucional de la Cancillería.

Torres Espinosa es un diplomático de carrera con más de una década de servicio en puestos clave en el continente asiático y se perfila como una pieza fundamental en la estrategia de “autonomía pragmática y comercial” que busca implementar el Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast.

En sus 25 años de trayectoria estuvo destinado en Asean, Japón, Brunéi, Malasia, y fue el tercero de la Cancillería durante el mandato de Sebastián Piñera. Su larga estancia en Tokio (sumando más de 11 años) le otorga una “densidad diplomática” y experiencia en lo que las fuentes denominan “política exterior dura”.

Ese periplo le facilitará la coordinación con China para barajar los códigos orientales, a fin de blindar proyectos sensibles y mantener un “diálogo honesto” sobre ciberseguridad con Estados Unidos, asegurando que el vínculo con el principal socio económico no comprometa la seguridad del país

En el círculo cercano de La Moneda chica explican que Estados Unidos respeta el derecho de Chile a realizar intercambios comerciales con cualquier país, incluyendo China, para buscar prosperidad. Sin embargo, sostienen que las advertencias estadounidenses apuntan a que la soberanía se pierde cuando no se protege la infraestructura crítica y estratégica, como los puertos, la electricidad y telecomunicaciones.

En el mundo republicano consideran que el embajador Brandon Judd ha instado a Chile a adoptar leyes de evaluación de inversiones extranjeras, una práctica estándar en países de la OCDE, para asegurar que la seguridad nacional sea prioritaria frente a cualquier inversión externa.