Superlunes: prevén 250 mil autos más y refuerzan transporte en Santiago y otras ciudades del país

El primer lunes de marzo marca el temido “superlunes” en Santiago, jornada que simboliza el retorno masivo a la rutina tras las vacaciones y el inicio progresivo del año escolar.

Si bien la mayoría de los establecimientos vuelve a clases el miércoles 4, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones activó el Plan Marzo para adaptar la ciudad al aumento sostenido de movilidad. Desde la cartera enfatizan que el retorno es escalonado, ya que no todos retoman actividades el mismo día, lo que permite ajustes graduales en la gestión de tránsito.

Entre las novedades, se destaca la incorporación de sistemas regulados de transporte en ciudades como Copiapó y Talca, que enfrentarán marzo bajo nuevos esquemas operativos.

En Santiago, la Subsecretaría de Obras Públicas implementó un Plan de Contingencia junto a concesionarias, con monitoreo permanente en al menos 39 puntos críticos —como el Túnel Lo Ruiz y las obras AVO II— y una flota de 70 vehículos de apoyo, entre ambulancias, grúas y patrullas. El sistema contempla paneles de mensajería variable, centrales de control de tráfico y coordinación con Radio Carabineros.

Metro de Santiago reforzará su operación con 24 trenes adicionales, lo que implica un aumento del 14% en la oferta y una reducción cercana al 12% en los tiempos de espera, según su gerencia general. Además, comenzará la operación de puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1.

Santiago cuenta con cerca de 2,4 millones de autos; para este lunes se proyecta un aumento cercano al 20% respecto de febrero, equivalente a unos 250 mil vehículos adicionales, principalmente en horas punta.

Los ejes Alameda–Providencia y los principales nodos de combinación del transporte público concentrarán los mayores flujos. El experto recomienda escalonar horarios, privilegiar transporte con prioridad vial, considerar bicicleta cuando sea posible y fomentar mayor flexibilidad laboral.

El “superlunes”, más que un hito aislado, marca el inicio de una normalización progresiva del tráfico que, semana a semana, llevará a la capital y otras ciudades grandes del país a sus niveles habituales de congestión.