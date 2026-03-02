Cuatro vehículos incendiados en ataque en La Araucanía dejan pérdidas que superan los $250 millones

Cerca de las 22:30 de este domingo, se registró un nuevo ataque incendiario en la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía. El siniestro afectó a dos camiones, una retroexcavadora y una camioneta, en una pérdida que bordearía los $250 millones. Las autoridades confirmaron que hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

El ataque incendiario se desarrolló en el sector del kilómetro 650 de la Ruta 5 Sur, en un predio ubicado en la localidad de Pillanlelbún. Un cargador frontal, dos camiones y una camioneta fueron completamente incendiados.

El lugar permanece bajo custodia del Control de Orden Público (COP) de Carabineros, junto a Bomberos de Lautaro y efectivos militares, mientras se desarrollan las primeras diligencias. De acuerdo con antecedentes preliminares, las pérdidas económicas bordearían los $250 millones, aunque el avalúo final deberá ser confirmado por los propietarios y peritos especializados.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile calificó el hecho como un acto terrorista. “CNDC denuncia que el terrorismo no está dominado. (…) Gremio lo ve como desafío a nuevas autoridades y decisión de persistir en la violencia”, publicaron a través de la plataforma X.

CNDC DENUNCIA QUE EL TERRORISMO NO ESTÁ DOMINADO: INCENDIAN CAMIONES EN EL SUR

Atentado ocurrió esta noche en Lautaro, Araucanía, con dos camiones destruidos. Gremio lo ve como desafío a nuevas autoridades y decisión de persistir en la violencia. pic.twitter.com/xAbYpIG3Wp — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) March 2, 2026

También se pronunciaron autoridades a través de la plataforma. La diputada Gloria Naveillán señaló al próximo gobierno de José Antonio Kast, diciendo que “espero el nuevo Gobierno actúe rápido en La Araucanía porque o esto se para de raíz partiendo el gobierno, o seguirá siendo la cruz de nuestra región”.

Atentado terrorista en Lautaro destruye empresa de áridos y al menos 3 maquinarias. Espero el nuevo Gobierno actúe rápido en La Araucanía xq o esto se para de raíz partiendo el gobierno, o seguirá siendo la Cruz de nuestra región quizás por cuanto tie⁦mpo⁩ pic.twitter.com/Gj5HFq7JoX — Gloria Naveillan Diputada (@glorianaveillan) March 2, 2026

Mientras que la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, expresó que “lo que la región espera del gobierno entrante es claro: decisiones firmes, coordinación efectiva y una estrategia real para devolver la seguridad a las familias”.