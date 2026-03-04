La “disposición absoluta” sigue: Boric presiona a Kast para retomar reuniones de coordinación

El Presidente Gabriel Boric reiteró su disposición a retomar las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante de José Antonio Kast, luego de la ruptura registrada el día anterior tras una reunión en La Moneda que terminó de forma abrupta en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

Durante una actividad en la Región de Magallanes, donde presentó avances en infraestructura portuaria y ordenamiento del borde costero, el Mandatario abordó el episodio y enfatizó la necesidad de priorizar el interés del país en la transición presidencial.

“Un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile. Chile no está para peleas chicas. Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión a largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades”, afirmó.

En ese contexto, el jefe de Estado reiteró su apertura a recomponer el diálogo con la administración entrante. “Como presidente, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante”, señaló.

Boric sostuvo que, pese a las tensiones surgidas en los últimos días, el proceso de transición debe mantener los estándares institucionales del país. “Más allá de las tensiones, de las diferencias, más allá incluso de la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tenemos que honrar”, indicó.

La declaración se produce luego de que la reunión programada entre ambos mandatarios en el Palacio de La Moneda terminara a los pocos minutos de iniciada, tras acusaciones cruzadas relacionadas con la información entregada sobre el proyecto de cable submarino.

El Mandatario ya había expresado una postura similar a través de redes sociales, donde sostuvo que el país requiere superar el episodio y continuar con las conversaciones pendientes. “Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente”, escribió, agregando que “nuestra mano está tendida”.