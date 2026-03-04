Las cinco versiones que dinamitaron las confianzas entre Boric y Kast

Quince minutos bastaron para dinamitar la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, en Palacio. El encuentro estuvo marcado por la desconfianza en torno a la información sobre el cable chino y por dudas respecto del manejo del erario público.

La discusión sobre la semántica de “informar” y “enunciar”, un vacío informativo en la bilateral entre los ministros de Transportes sobre el cable chino y la disputa entre las nomenclaturas de “retractación” o “aclaración” terminaron por tensar el ambiente. El resultado fue el retiro del Presidente electo y de su equipo, marcando un punto de quiebre que dificulta recomponer la relación con Gabriel Boric.

Tras el término de la cita, en ambos sectores políticos comenzaron a instalarse rápidamente dos versiones de lo ocurrido, con matices relevantes y cronologías distintas, las que posteriormente fueron reforzadas por parlamentarios de ambas coaliciones.

Sin embargo, en el oficialismo y la oposición existe una coincidencia: la molestia de los republicanos alcanzó su punto máximo el lunes, después que Boric afirmara en una entrevista en Mega que había llamado a José Antonio Kast “para pedirle una reunión” y abordar diversos temas, entre ellos, los detalles del cable chino.

“Una reunión para conversar diversos temas, entre ellos, la situación del cable, que se la conversé por teléfono. Y le dije ‘mire, hoy día tenemos esta situación, hay una solicitud de una empresa china de instalar un cable, esto ha generado amenazas por parte de Estados Unidos, creo que es un tema lo suficientemente sensible como para que lo conversemos’”, dijo Boric en el canal de televisión.

Según Boric, el Mandatario electo le exigió una “retractación”. En La Moneda chica afirman que se le pidió “aclarar sus dichos”, pero el portazo fue mutuo. El Mostrador consultó a testigos de la cita por los detalles de la mecha que encendió el altercado, pero pocos se atrevían a comentar el amargo desayuno. No obstante, tras la cita hubo varias versiones.

Las cinco diferencias que escalaron la crisis política

La primera: la llamada del 18 de febrero

Según explicó el Presidente Boric, el 18 de febrero llamó por su teléfono a José Antonio Kast para informarle sobre diversos temas de Estado que requerían continuidad o decisiones conjuntas.

Boric afirmó haber informado explícitamente a Kast sobre la solicitud de la empresa china y las amenazas de sanciones de Estados Unidos durante una llamada de 16 minutos.

“(…) Puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen, y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante”, dijo.

En tanto, el ministro Elizalde sostuvo, poco después, que existen múltiples testigos de que Kast reconoció la existencia y el contenido de esta advertencia en el Salón Amarillo.

J. A. Kast confirma el llamado telefónico y precisa que Boric solo “esbozó” o “enunció” el tema como una situación compleja, pero sin dar detalles técnicos ni profundidad estratégica. Kast califica su conocimiento tras esa llamada como “prácticamente nulo” y argumenta que el tiempo no era suficiente para tratar todos los temas mencionados.

“La conversación iba a versar sobre el tema de la niñez. En la conversación se abren los temas (…). Me plantea una situación sobre la regularización de migrantes (…), el acuerdo de paz en La Araucanía. Y me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable, y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades, que no me menciona, respecto de la posición que tiene en esta materia el Gobierno de Estados Unidos. Como les digo, fueron temas que se enuncian”, dijo J. A. Kast.

La segunda: la bilateral de los ministros de Transportes del 13 de febrero

J. A. Kast denuncia que en la reunión bilateral técnica entre los ministros de Transportes (actual y entrante) no se entregó ninguna información estratégica ni geopolítica sobre el cable, lo que considera una falla grave de transparencia.

No obstante, el ministro Elizalde enfatiza que la información fue transmitida a nivel presidencial el día 18 y que el canciller Van Klaveren también informó al futuro canciller, señalando “explícitamente que el tema del cable” es un punto crítico en la relación con Estados Unidos.

La tercera: el decreto y el “error de tipeo”

El Mandatario electo señala inconsistencias sobre un decreto que se habría firmado y luego retirado de Contraloría, supuestamente por un “error de tipeo”. Afirma que se enteró por la prensa de que el decreto fue retirado justo cuando Boric estaba de gira en Juan Fernández y Rapa Nui.

La versión de Elizalde explica que no había una decisión formal tomada, porque el Gobierno estaba realizando consultas adicionales de seguridad nacional y estabilidad regional antes de proceder, para coordinar la decisión con las nuevas autoridades.

La cuarta: intentos de comunicación fallida y estilos disímiles

Boric afirmó haber intentado llamar reiteradamente a Kast desde Rapa Nui el 20 de febrero para abordar la crisis de las sanciones estadounidenses. Kast, en tanto, reconoce que no contestó porque el Presidente llamó desde un “número desconocido”. Deslizó además una crítica por el hecho de que Boric no haya enviado un WhatsApp para identificarse o utilizado los conductos formales de las jefaturas de gabinete.

La quinta: retractación versus aclaración

Boric sostiene que Kast llegó a la reunión de este martes 3 de marzo exigiéndole que se retractara de haber dicho que le informó sobre la situación del cable con anterioridad. El jefe de Estado señala que se niega a retractarse, afirmando que la acusación de Kast es “falsa”.

Luego, el Presidente define la actitud del Mandatario electo como una “estrategia”, basada en acusaciones de mentiras y falta de información, para entorpecer el proceso de traspaso de mando.

Minutos después, Elizalde agrega que J. A. Kast le pidió a Boric que se retractara de haber dicho que conversaron sobre el cable el día 18 y el ministro manifiesta que el Jefe de Estado “no podía retractarse de un hecho que efectivamente ocurrió”.

Paralelamente, desde La Moneda chica, Kast afirma que la información recibida por el Gobierno saliente ha sido opaca e inconsistente.

El republicano precisa que solicitó a Boric “aclarar sus dichos” –en referencia a la entrevista televisiva donde el Presidente afirmó haber informado a Kast– y, ante la negativa, el Mandatario electo decidió suspender las reuniones bilaterales por “falta de confianza”.