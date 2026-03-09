CNEP expuso ante CMF desafíos en productividad y evaluación de políticas públicas

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) presentó ante el consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los principales resultados, aprendizajes y desafíos derivados de sus diez años de funcionamiento.

Durante la exposición, el presidente de la CNEP, Pablo García, y su secretario ejecutivo, Rodrigo Krell, explicaron que la entidad fue creada en 2015 como una comisión asesora permanente del Gobierno, con el objetivo de aportar análisis técnicos orientados a elevar la productividad y mejorar la evaluación de políticas públicas.

Para cumplir ese mandato, la comisión desarrolla estudios, evaluaciones e investigaciones que incluyen diagnósticos y recomendaciones en distintos ámbitos de la economía y la gestión estatal.

García destacó el carácter independiente del organismo al momento de elaborar sus análisis. “La CNEP recibe encargos sobre qué estudiar, pero no instrucciones sobre qué recomendar”, afirmó.

Entre los temas abordados por la comisión se incluyen estudios sobre productividad en sectores como minería, construcción y telecomunicaciones, además de evaluaciones de políticas públicas como el gasto social implementado durante la pandemia y el impacto de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas.

En su presentación, la CNEP también informó que entre 2021 y 2025 formuló 512 recomendaciones. De ellas, un 11% ha sido implementado completamente, un 31% se encuentra parcialmente implementado y un 58% no ha sido adoptado.

Entre las recomendaciones que aún no han sido aplicadas figura una propuesta para reemplazar el artículo 203 del Código del Trabajo por un sistema que financie o provea salas cuna gratuitas y de calidad para hijos de hogares uniparentales o de parejas en que ambos trabajen o estudien.

Otra recomendación pendiente corresponde al estudio sobre productividad en la minería del cobre, que planteó establecer un límite máximo de 30 años para las concesiones de explotación, renovables por períodos iguales.

En el ámbito de la salud, la comisión también ha propuesto incorporar infraestructura de atención primaria y secundaria al sistema de concesiones de obras públicas para mejorar su mantenimiento y equipamiento.

Entre los avances mencionados durante la exposición se destacó el análisis sobre el uso de pabellones quirúrgicos en el sistema público, que identificó una utilización promedio cercana al 53%. A partir de ese diagnóstico se implementaron pilotos destinados a ampliar los horarios de funcionamiento para reducir listas de espera.

Asimismo, se mencionó el impacto del estudio de 2021 sobre innovación y competencia en el sistema financiero, que derivó en recomendaciones que contribuyeron a la regulación del sector Fintech y al fortalecimiento de las capacidades de supervisión de la CMF.

En cuanto a los desafíos institucionales, Rodrigo Krell subrayó la necesidad de fortalecer la evaluación de políticas públicas mediante una mejor infraestructura de información.

En ese sentido, destacó la recomendación de crear un sistema integrado de datos administrativos bajo coordinación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que permita vincular información generada por distintos organismos del Estado y facilitar evaluaciones más completas de programas y regulaciones.

Krell advirtió además que en Chile la evaluación posterior de leyes y regulaciones se realiza de manera fragmentada y sin criterios metodológicos comunes.

Para abordar ese problema, la CNEP trabaja en la elaboración de una guía técnica para la evaluación ex post de regulaciones, la cual será publicada en 2026 y buscará establecer criterios y herramientas comunes para revisar el funcionamiento de las normas vigentes.

Finalmente, la comisión adelantó que su plan de trabajo para 2026 contempla estudios sobre carga regulatoria ambiental, informalidad laboral y el impacto de la transición demográfica en la productividad.