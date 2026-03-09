Gobierno posterga reglamento de Ley Uber: quedará para la próxima administración

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones decidió este lunes postergar la publicación del reglamento de la llamada “Ley Uber”, normativa que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte, por lo que su implementación quedará finalmente en manos de la próxima administración.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Transportes, que optó por no publicar el reglamento antes del cambio de mando. Con ello, la entrada en vigencia de la normativa seguirá en suspenso pese a que la ley fue promulgada en 2023.

Mediante un comunicado, el ministerio aseguró que con esto busca “entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas de aplicaciones de transporte, entre otros”. De esta forma, explicaron “la determinación permitirá que las futuras autoridades de la cartera concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes”.

“Esta decisión no detiene los avances relativos a la implementación realizados previamente por la cartera, los que son insumos clave para la futura entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada en 2023 y cuya discusión implicó casi una década de debate parlamentario. A la fecha, de las dos plataformas tecnológicas contempladas en la norma, una de ellas aún está en desarrollo y la otra finalizada”, agregaron.

Finalmente, señalaron que “cabe recordar que el espíritu de la ley fue regular una industria nueva, pero ya inserta en nuestro medio, exigiendo ajustarse a la normativa vigente. En este sentido, el MTT juega un rol articulador de los intereses de los diversos actores vinculados, siendo prioritario para la institución resguardar la seguridad de las personas. Es justamente por ello que desde la cartera se ha reforzado la necesidad de implementar la ley, de modo que las EAT entreguen garantías básicas de seguridad y calidad de servicio”.