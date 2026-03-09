Schmidt-Hebbel se cuadra con Boric: proyecto que conmuta penas “es pésimo y le haría mal a Chile”

El economista Klaus Schmidt-Hebbel, conocido también como “el economista de apellido compuesto” (bautizado así por el exministro Mario Marcel) criticó el proyecto que permite conmutar penas a condenados mayores de 70 años, iniciativa que actualmente se discute en el Congreso y que ha generado amplio debate político.

En entrevista con el medio El Líbero, el ex economista jefe de la OCDE respaldó la postura expresada por el Presidente Gabriel Boric respecto de la iniciativa, señalando que coincide plenamente con su rechazo. “Yo creo que es una de las pocas veces en las cuales yo comulgo 100% con las palabras del Presidente. Yo creo que tiene toda la razón”, afirmó.

El economista sostuvo que el proyecto podría generar efectos negativos en el sistema penal y en la seguridad pública. “Es un proyecto pésimo, que le haría muy mal al país desde todo punto de vista”, señaló.

Schmidt-Hebbel advirtió que la iniciativa podría incentivar que personas privadas de libertad intenten obtener beneficios alegando enfermedades. “Genera los incentivos negativos para los actuales presos, que se van a declarar con alguna enfermedad terminal o grave para lograr la libertad inmediata”, planteó.

Asimismo, sostuvo que la eventual aprobación de la norma tendría consecuencias para las víctimas de delitos graves. “Peor todavía para las víctimas y para las miles de personas que hemos sido víctimas de asesinatos, de violaciones, de femicidios (…) que seríamos agraviados por soltar a los asesinos seriales, a los femicidas, a los violadores de niños pequeños”, afirmó.

El economista vinculó además su postura con su propia experiencia personal, recordando el caso del asesinato de su hijo Diego en 2008. “La asesina serial (la Quintrala) que asesinó a mi hijo mayor no debiera ser indultada”, sostuvo.

“Este es uno de los peores proyectos que un grupo de senadores de derecha puede desarrollar, porque además los presidentes tienen la facultad de dar indultos presidenciales, que ciertamente no deberían merecerlo la gente que ha cometido crímenes graves”, recordó.

Finalmente, Schmidt-Hebbel afirmó que espera que la iniciativa no prospere en su tramitación legislativa. “100%, y voy a tratar de contribuir y convencer a toda persona, y me da lo mismo que sea senador de izquierda o de centro-derecha, para convencerlo de que este proyecto es pésimo y le haría mal a Chile”, concluyó.