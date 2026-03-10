Machado recibiría llaves de Santiago durante visita a Chile por cambio de mando de Kast

La líder opositora venezolana María Corina Machado podría recibir las llaves de la ciudad de Santiago durante su visita a Chile, en el marco de las actividades por el cambio de mando presidencial en el que asumirá José Antonio Kast. La ceremonia aparece en la agenda difundida por su equipo político, aunque hasta ahora no ha sido confirmada oficialmente por la Municipalidad de Santiago.

Según la programación difundida por el Comando ConVzla, la dirigente venezolana tiene previsto participar en una actividad en el Palacio Consistorial —sede del municipio capitalino— donde “recibirá las llaves de la ciudad de Santiago”, reconocimiento simbólico que algunas municipalidades otorgan a figuras internacionales consideradas huéspedes ilustres.

La actividad, de acuerdo con el cronograma compartido por su equipo, está programada para las 13.00 horas del jueves y se enmarca en la visita de Machado al país para asistir a las ceremonias vinculadas al cambio de mando presidencial. Sin embargo, desde el municipio capitalino no se ha confirmado oficialmente la realización del acto.

La presencia de la dirigente venezolana en Chile coincide con las actividades por la investidura de José Antonio Kast como nuevo Presidente de la República, ceremonia programada para el 11 de marzo. Según la agenda difundida por su comando, Machado participará desde las 11.30 horas en los actos oficiales asociados al traspaso de mando, que se desarrollarán en el Congreso Nacional y posteriormente en el Palacio de La Moneda.

Mis queridos venezolanos en Chile, qué emoción poder vernos este jueves 12 de marzo en Santiago. Nos daremos ese anhelado abrazo que pronto repetiremos en Venezuela y con nuestras familias! Encontrémonos TODOS, preparándonos para la reconstrucción de nuestro país que… https://t.co/TMTUWIjrwy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 9, 2026

El itinerario de la líder opositora contempla además otras actividades durante su estadía en Santiago. Entre ellas, su participación en un encuentro ecuménico en la Catedral Metropolitana, programado para las 11.00 horas, instancia que su equipo describe como una actividad “en apoyo al pueblo chileno y al nuevo gobierno”.

Más tarde, y tras la eventual ceremonia en el municipio capitalino, Machado asistiría a la inauguración de la Cátedra Piñera en la Universidad del Desarrollo, iniciativa académica creada en homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Su agenda en la capital también incluye un encuentro con ciudadanos venezolanos residentes en Chile, programado para las 17.00 horas en el Paseo Bulnes, frente al Parque Almagro, donde se espera la participación de miembros de la comunidad migrante que residen en el país.

Hasta ahora, la eventual entrega de las llaves de la ciudad sigue dependiendo de la confirmación oficial por parte de la Municipalidad de Santiago, pese a que la actividad ya aparece en la agenda pública difundida por el equipo político de la dirigente venezolana.