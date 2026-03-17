Fernando de Peña: el inesperado ganador en la reconfiguración del poder en Falabella

A veces el apoyo llega sin buscarlo. Como un golpe de suerte. Y vaya que lo es cuando se trata de una recuperada Falabella, la tercera empresa de mayor valor en la bolsa en 2025, con una capitalización de US$ 17.302 millones, detrás del Banco de Chile (US$ 19.290 millones) y SQM (US$ 19.489 millones).

La que podía haber sido una elección de directorio pacífica y previsible este martes 17 de marzo, porque la compañía volvió a brillar, tomó el giro de una serie de intrigas. Alianzas, revanchas, ganadores y perdedores.

Fernando de Peña Yver (68, ingeniero civil de la UC, casado y padre de cinco hijos) es el ganador inesperado. Llegará al directorio y, lo más seguro, a ocupar la presidencia, porque consiguió el apoyo de siete ramas accionistas de Falabella. No lo buscó. Fue la solución para unir –en una votación de consenso– a los dos bloques en que se dividieron las seis familias controladoras en 2023: los Solari Donaggio, Karlezi Solari y Cortés Solari por un lado; Cúneo Solari, Heller Solari y Del Río por el otro.

El reacomodo

Tres de los nueve directores no volverán a ocupar un sillón. No por falta de méritos, precisamente. Ni de ganas. Carlo Solari Donaggio –54, ingeniero civil de la UC y MBA en Wharton– logró retomar el poder y reacomodar las piezas.

No hay que olvidar que el hermano menor de Piero y Sandro era presidente de Falabella y, en una votación empatada de directorio el 19 de abril de 2023 –Solari tenía tres votos y Enrique Ostalé otros tres–, Andrés Roccatagliata, el director recién elegido por las AFP, dirimió la votación y se inclinó por Ostalé. Fue el resultado de la división de las familias, tres de las cuales –Cúneo, Del Río y Heller– estaban muy descontentas con la forma en que se estaba llevando la compañía: el precio de la acción y las utilidades se habían desplomado.

Sin duda, fue un golpe que Solari no esperaba y que, a juzgar por los hechos, no olvidó. Llevaba nueve años como presidente de Falabella y por primera vez en la historia alguien ajeno a las familias controladoras quedaba a cargo de la mesa.

Como nada en los negocios es gratis, la posibilidad de que Roccatagliata fuera reelegido por las AFP, ya que llevaba solo un período, se truncó. Las administradoras querían darle su apoyo en esta elección, pero como bajaron su participación de un 8% a poco más de un 6%, no les alcanza para elegir un representante.

Roccatagliata tiene la calidad de independiente, exigencia que, por ley, debe cumplir Falabella al tener un patrimonio bursátil mayor a 1,5 millones de UF (US$ 65 millones). Y cuando los votos no son suficientes, los accionistas están obligados a buscar un mecanismo que permita elegir a un independiente. Entonces, las AFP tenían que llegar a un consenso para conseguir los votos; de lo contrario, se habría generado un conflicto interno al no ponerse de acuerdo. Y peor aún, Falabella se habría expuesto a una sanción (multa) de la CMF por incumplimiento de la obligación de elegir, a lo menos, a un director independiente.

Carlo Solari logró alinear a las AFP y a otros miembros de las familias para que Roccatagliata no fuera reelecto, argumentando que Falabella debía contar con una directora, pese a tener dos (Paola Cúneo y Cecilia Karlezi). Y surgió el nombre de Carolina Schmidt.

Así como para Solari perder la presidencia de Falabella hace tres años fue un impacto del que no logró recuperarse, para Roccatagliata –que conoce tanto de retail, como exgerente general de Ripley, y de banca, ya que fue gerente de la división comercial del Santander– dejar el directorio de Falabella es una desilusión profunda, dicen quienes lo conocen.

La sangre italiana que comparten –Roccatagliata es hijo y Solari nieto– no consiguió la Pax Romana.

Las sorpresas

Otra sorpresa es la partida de Enrique Ostalé, que asumió la presidencia en un momento crítico para Falabella: caída de 86% en las utilidades de 2022 y un último trimestre negativo; valor bursátil apenas superior a US$ 5 mil millones en 2023, producto de tres trimestres de pérdidas y utilidades anuales por US$ 69 millones que, sin el efecto contable de la revalorización de activos habrían sido pérdidas por US$ 39 millones. Los controladores estaban divididos en dos bloques, el gerente general Gastón Bottazzini debió dejar su cargo, siendo reemplazado por Alejandro González Dale, con 17 años en la compañía.

El sitio web unificado de Falabella, Sodimac y Tottus, lanzado en 2021, que ofrecía ocho millones de productos y una nueva imagen de color naranjo, quedó en fojas cero a inicios de 2024. Cada empresa volvió a tener su propia plataforma y Falabella retomó el color verde. Unos meses antes, la billetera digital Fpay, que permitía pagar con el teléfono en 30 mil comercios adheridos, llegó a su fin.

En 2024 las utilidades saltaron casi 700%, cerrando el año con US$ 482 millones, casi el doble que su competidora Cencosud. Y en 2025 crecieron un 180%, al alcanzar históricos US$ 1.485 millones (sin el efecto de la revalorización de propiedades de inversión a valor de mercado, habrían sido US$ 897 millones).

Pero quien fuera el ejecutivo chileno que más alto llegó a nivel internacional como vicepresidente para Reino Unido, América Latina y África de Walmart, se va. Ostalé no fue nominado. Carlos Heller, quien le cedió su cupo de director en 2023, bajó la participación que posee junto a su madre y hermana desde poco más de un 8% a un 4,4%. Ostalé se mantiene en la mesa de Mallplaza, a donde entró en 2025 por un período de tres años.

También deja el directorio el brasileño Germán Quiroga. Elegido director en 2023 con el apoyo de Carlo Solari por ser un experto en e-commerce, su promotor lo destacó así: “Por primera vez ingresa a la compañía un director internacional, que era algo que nos venían pidiendo los inversionistas extranjeros. Estamos haciendo una gran transformación en e-commerce (…), un modelo de marketplace que no era propio de la compañía, y por primera vez logramos que ingrese un director que tiene una experiencia muy exitosa en el mercado más desarrollado de la región, que se llama Germán Quiroga”.

Entró en el cupo de Sergio Cardone, el director más antiguo de Falabella y dueño de un 2,2% de esta, precedido de su amplio conocimiento de casi todos los segmentos del retail: moda, mascotas, artículos de oficina, cama y decoración, ropa deportiva, ya que integra los directorios de cinco cadenas de esos rubros en Brasil, además de la aerolínea Gol.

Junto a Alfredo Moreno (elegido por los Del Río) y Roccatagliata es miembro del comité de directores, que examina las operaciones entre partes relacionadas, la política de remuneraciones, planes de compensaciones de los gerentes y los balances antes de ser presentados.

Su calidad de experto no bastó o, mejor dicho, votaciones que no concordaron con las de Carlo Solari, su impulsor, habrían sellado su salida.

Cómo llegó De Peña

Cuando el argentino Bottazzini dejó la gerencia general, se sondeó el nombre de Fernando de Peña, entonces gerente general de la filial Mallplaza, pero él no quiso.

Descrito como un motor, trabajólico, acelerado y frontal, lo que no acomodaba a todos sus subalternos, asumió como gerente general de un mall –el Plaza Vespucio en La Florida– que abrió sus puertas el 29 de agosto de 1990, porque recién en 1998 nació Mallplaza. Al irse, el 31 de diciembre de 2025, tenía bajo su mando 25 centros comerciales en Chile, Perú y Colombia.

Hombre de terreno, visitaba los malls, tomaba notas, se fijaba en los accesos, en limpieza de los baños, los estacionamientos y fue pionero al incorporar servicios a un mall, como IntegraMédica, Duoc y AutoPlaza.

Durante años se habló de Mallplaza como una república independiente, en la que Falabella, dueña del 53,09%, intervenía muy poco. Sin embargo, con el recambio generacional y la llegada de Carlo Solari a la presidencia de Falabella (2014-2023) y de Sandro Solari a la gerencia general (2012-2018), la matriz comenzó a tener una mayor injerencia, pidiendo más información, especialmente, financiera.

De Peña tiene la ventaja de conocer a los socios de Falabella, ya que son o eran directores de Mallplaza: Juan Cúneo, Paul Fürst, hijo de Tomás, segundo mayor accionista de Mallplaza (9,02%) y ya fallecido; Carlo Solari; Tomás Müller Benoit, hijo de Tomás Müller Sproat, quienes ahora poseen un 5,5% en Falabella; Sergio Cardone, su histórico presidente; Ian Fürst Garmendia, hijo de Paul.

Los Müller, padre e hijo, que vendieron la mitad de sus acciones en Mallplaza y entraron a Falabella, empujaron la opción de De Peña. Aunque formalmente fue propuesto en una carta interna por los Fürst. Y su nombre terminó dejando a todos contentos no solo como director, sino pensando en la presidencia de Falabella. Lo apoyaron los Cortés Solari, Karlezi Solari, Solari Donaggio, Cúneo Solari, Cardone Solari, los Del Río y los Fürst. A los cuatro primeros les sobran acciones, porque tienen más de un 8,5% –la cifra repartidora para ocupar un sillón– y Cardone, con su 2,2%, no se presenta.

Los de siempre

Se reelegirán Carlo Solari, Cecilia Karlezi, Paola Cúneo, Juan Carlos Cortés, Alfredo Moreno, quien junto con el apoyo de los Del Río esta vez sumó el de los Heller.

Nuevos rostros serán Tomás Müller Benoit, quien asume con las acciones de su familia (5,5%) y de los Fürst (3,3%); Juan Pablo del Río en reemplazo de su hermano José Luis, y De Peña. Y por las AFP como única independiente Carolina Schmidt, ingeniera comercial de la UC, actual directora de la CAP y de Engie Energía Chile, exministra de la Mujer, de Educación y del Medio Ambiente en los gobiernos de Sebastián Piñera, exgerenta general de la Revista Capital cuando la controlaba Guillermo Luksic, de Foods Alimentos CCU y exgerenta general de medios de Copesa.