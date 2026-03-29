La Ministra Steinert en la boca de “Los lobos”

Más allá de todo lo que ya se ha dicho y escrito acerca del problema que se generó con la abrupta salida de la ahora exsudirectora de Inteligencia y Crimen Organizado de la PDI, Consuelo Peña, y el papel que en ello le cupo a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, hay una situación muy compleja al interior de la policía civil, en la cual –dicen fuentes que saben del tema– la secretaria de Estado tomó partido, quizá sin saberlo, en circunstancias que debería haber hecho todo lo contrario.

Se trata de la problemática que existe en torno a “Los lobos”, como se autodenominan los oficiales de las unidades antinarcóticos de la PDI, debido a que la insignia de ellos lleva la efigie de dicho animal. Los cuatro policías trasladados de Iquique son “lobos”, y uno de ellos, el oficial de caso de la investigación del “Clan Chen”, Juan Flores, no es primera vez que es trasladado en medio de situaciones polémicas. El de mayor graduación en el equipo removido era el subprefecto Mauricio Fuentes, respecto de quien Steinert “tiene un interés especial”, según dijo a El Mostrador el senador DC Iván Flores.

En 2015, cuando formaba parte de la Brigada Antinarcóticos Sur, Flores fue trasladado a Lebu, después que fuera encontrado el cuerpo sin vida de su compañero de unidad, Emmanuel Ferrada, quien desapareció en extrañas circunstancias el 26 de julio de ese año. Su cadáver recién fue hallado en Rinconada de Maipú el 22 de octubre y, según la Comisión Especial investigadora que hubo en la Cámara Baja, relativa a la PDI, “esta insiste en que fue un suicidio, mientras que Carabineros indica que habría sido un homicidio debido a las pericias realizadas”.

¿El telón de fondo? Al igual que lo sucedido en Iquique, una investigación de la contrainteligencia de la PDI respecto de varios policías, entre ellos Flores.

Tras varios años en Lebu, y luego de recalar en Antofagasta y en la Dirección de Personal de la PDI, Flores logró retornar a narcóticos, en Iquique, donde encabezó varias diligencias importantes y, bajo la dirección del subprefecto Mauricio Fuentes, estuvo al frente de las indagaciones en contra del “Clan Chen”, pero al mismo tiempo él y sus colegas eran vigilados de cerca por detectives del Departamento de Contrainteligencia, que sospechaban de posibles contactos entre los policías y miembros del clan.

Ante ello, la entonces subdirectora Consuelo Peña tomó la decisión de sacarlos de Iquique, lo que finalmente decantó en que Steinert le pidiera explicaciones, tras lo cual Peña fue removida.

Quienes conocen la interna de la PDI indican que de fondo hay un problema importante, que es la guerra en sordina entre algunos “lobos” (varios de ellos hoy en retiro, pero con importantes vínculos hacia oficiales en servicio) y el alto mando de la policía civil. De hecho, al interior de la institución existe la sospecha de que fueron exintegrantes de narcóticos, dados de baja en los últimos años, quienes hicieron llegar a la prensa informaciones anónimas relativas al hallazgo de droga dirigida al hijo de Consuelo Peña, como lo relatamos el lunes.

(varios de ellos hoy en retiro, pero con importantes vínculos hacia oficiales en servicio) y el alto mando de la policía civil. De hecho, al interior de la institución existe la sospecha de que fueron exintegrantes de narcóticos, dados de baja en los últimos años, quienes hicieron llegar a la prensa informaciones anónimas relativas al hallazgo de droga dirigida al hijo de Consuelo Peña, como lo relatamos el lunes. Se trata de un enfrentamiento soterrado que se arrastra ya desde hace varios años y que –dicen las mismas fuentes– debería ser solucionado por un tercero imparcial, lo que ya no es la ministra de Seguridad Pública, dada su estrecha cercanía con los “lobos” cuestionados internamente.

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