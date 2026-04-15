Caso “Pacogate”: rechazan prisión preventiva para los 25 condenados por megafraude

Ni el veredicto condenatorio ni el millonario fraude fueron suficientes para endurecer las medidas cautelares. En el caso “Pacogate”, el tribunal optó por mantener a los condenados fuera de prisión, pese a la solicitud expresa del Ministerio Público.

La decisión se produjo tras la revisión de cautelares de los 25 imputados declarados culpables en el fraude a Carabineros, una de las mayores causas de corrupción institucional en el país.

La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para todos ellos, argumentando que el reciente veredicto constituía un nuevo antecedente que justificaba agravar las medidas.

“Se solicitó en concreto la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los 25 condenados”, explicó el fiscal Osvaldo Montero.

Sin embargo, el tribunal desestimó la petición y resolvió mantener las medidas vigentes, que en su mayoría corresponden a arresto domiciliario total o nocturno.

El fallo se da luego de que 25 de los 28 acusados fueran condenados por delitos como malversación de caudales públicos reiterados y lavado de activos, en una causa que investiga un fraude cercano a los 28 mil millones de pesos.

Desde la defensa, en tanto, valoraron el resultado del juicio, destacando la absolución de algunos imputados y la recalificación de ciertos delitos.

Yerko Pizarro, defensor penal público, a la salida del tribunal se manifestó conforme con la resolución porque “dos de los grandes temas que planteamos fueron acogidos: principalmente la inexistencia de una asociación ilícita y en segundo lugar, la participación que le cabía en este caso a personas que no eran funcionarios de carabineros”. El defensor penal público agregó que este resultado “lo analizamos con mesura y caso a caso, ya que representamos a 19 de los 29 acusados”. Pizarro enfatizó que la extensión del proceso –cerca de 10 años– debe servir como “una alerta” para todos los intervinientes del sistema judicial por su extensión y complejidad.

Finalmente el abogado explicó que el proceso no termina con el veredicto. Ahora se inicia una etapa de discusión y debate durante los meses abril y mayo para individualizar y determinar el tiempo exacto de las condenas. La sentencia definitiva con las penas se conocerá recién en febrero de 2027. Será en ese momento que “la defensa evaluará si presenta apelaciones para cada uno de sus representados”.

Asimismo, el abogado Francisco Castillo destacó la absolución de su representado, Iván Whipple, asegurando que “los antecedentes desde el inicio dieron cuenta de su inocencia”.

Otro punto que marcó el proceso ha sido su extensión: cerca de una década de investigación y juicio, lo que —según la defensa— incluso podría incidir en el cumplimiento de eventuales condenas.

Pese a que la prisión preventiva fue descartada en esta etapa, el caso está lejos de cerrarse. Durante los próximos meses se desarrollará la fase de determinación de penas, mientras que la sentencia definitiva se conocerá recién en febrero de 2027.

Desde la Fiscalía, en tanto, advierten que los condenados arriesgan penas que podrían superar los 20 años de cárcel, en una causa que sigue siendo símbolo de la magnitud y complejidad del fraude al interior de Carabineros.