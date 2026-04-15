RN, UDI y libertarios cuestionan plan Quiroz por escasas medidas de alivio para la clase media

La cronología apuntaba a que esta semana el Gobierno ingresaría a la Cámara de Diputados la ley miscelánea. Sin embargo, la iniciativa podría dilatarse una semana más, después que desde la UDI, RN y el Partido Nacional Libertario (PNL) plantearan a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Segpres, José García Ruminot, la necesidad de incluir más medidas que beneficien el bolsillo de la clase media.

En los últimos días las directivas y bancadas de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente han marcado una línea de diferencias frente a la propuesta original de la denominada ley miscelánea. Aunque en la derecha oficialista coinciden en la urgencia de aplicar un “golpe de explosivo” para sacar “a la economía de un letargo”, se cuestiona un “desacople” entre las medidas proinversión para grandes empresas y la realidad de las familias chilenas.

Por lo anterior, en distintas conversaciones con el Ejecutivo, los legisladores oficialistas intentan convencer a La Moneda de fortalecer el paquete de beneficios directos para los sectores medios y no solo apuntar a las empresas.

En el Gobierno están conscientes de que resulta clave para la tramitación legislativa alinear posturas en el oficialismo y con los 14 diputados del Partido Nacional Libertario. Por ello, el Presidente José Antonio Kast se reunió el martes por la noche en Cerro Castillo con los legisladores de Chile Vamos y Demócratas.

Asimismo, se contempla que este miércoles a primera hora el Mandatario sostenga una reunión desayuno con los congresistas libertarios, para informar de las principales medidas que enviará al Congreso. Todo eso, previo a una cadena nacional programada para esta noche, donde el Jefe de Estado presentará las medidas y sus objetivos.

El “desacople” con la clase media y crítica a narrativa fiscal

El presidente de la Cámara, diputado Jorge Alessandri (UDI), ha sido uno de los líderes gremialistas más enfáticos en señalar la escasez de medidas para la clase media en el dossier elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda.

“Lo más importante de todo es solucionarle un problema a la clase media, a los trabajadores, que salgamos de ese congelamiento del 8,2% de desempleo, que llevamos por 38 meses. El desempleo femenino nunca ha sido tan alto, está sobre el nueve, legado del Gobierno anterior en parte, y esto tiene que llegarle directamente a las personas que están buscando trabajo”, señaló el diputado Alessandri, en una entrevista con Tele 13 Radio.

El parlamentario de la UDI manifestó que, si bien ve “mucha emoción en los bancos de inversión” por las 42 o 43 medidas del Ejecutivo, falta una señal que haga “celebrar” al trabajador común.

“Yo no veo en las 43 medidas una que haga celebrar y que ponga contenta a la clase media, una que le hable directamente a la clase media. Yo veo mucha emoción en los grandes inversionistas (…), me falta una medida que diga: ‘Mire, el trabajador chileno va a poder descontar, por ejemplo, gasto en educación, gasto en salud y gasto en cuidados’ de su impuesto de segunda categoría”, sostuvo Alessandri.

Las “zanahorias” para la clase media

Aunque el proyecto anunciado aspira a acelerar el crecimiento económico y generar nuevos empleos, existe la crítica oficialista de que las medidas son mayoritariamente para “generar inversión” y no para “recaudar y repartir”. Esto deja un vacío en los beneficios que la clase media pueda percibir de inmediato en su economía doméstica.

Para RN y la UDI, el éxito del proyecto depende de que la gente sienta que el Gobierno “le habla directamente”. En este sentido, ambos partidos han puesto sobre la mesa varias propuestas que buscan aliviar el bolsillo de forma inmediata y que en privado hicieron llegar al Ejecutivo.

Uno de los temas que se proponen en la UDI es que los cerca de 1,3 millones de trabajadores asalariados que tributan por su sueldo puedan descontar parte del impuesto de segunda categoría que se extrae desde la base imponible del sueldo, gastos en educación, salud y cuidados. El objetivo es que la rebaja en el costo de la vida llegue al trabajador sin esperar la “larga vuelta” de la inversión agregada.

Otra sugerencia que se ha discutido entre los parlamentarios de la colectividad es una eliminación del IVA a los remedios, una propuesta que comparte el Partido de la Gente, con un costo estimado de 300 millones de dólares, para que las familias vean un beneficio directo en sus bolsillos.

También un punto de discordia con Chile Vamos es la limitación de la gratuidad universitaria a los 30 años de edad que propuso el Ejecutivo. Legisladores de la UDI proponen, en cambio, una “cuenta corriente de 8 años” de gratuidad para que el ciudadano pueda administrar a lo largo de su vida el beneficio, permitiendo que mujeres que postergaron sus estudios por crianza o trabajadores que buscan reconversión laboral puedan estudiar a los 40 o 50 años.

Flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

En Renovación Nacional, la senadora y líder de la colectividad, Andrea Balladares, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, han impulsado la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores, protegiendo el patrimonio de quienes viven con pensiones fijas.

Balladares también planteó, en una entrevista en Radio Duna, flexibilizar la Tasa Máxima Convencional bancaria (TMC). La TMC representa el tope de interés legal que las entidades financieras pueden aplicar a los créditos. El propósito de esa medida es dinamizar el mercado financiero, permitiendo que sectores de clase media y baja actualmente excluidos de la banca o con dificultades para financiarse, logren acceder a créditos formales con mayor agilidad.

Según explican en RN, la excesiva rigidez de las tasas vigentes limita la oferta formal de financiamiento, lo que obliga a muchas personas a recurrir a prestamistas informales para cubrir sus necesidades.

En el ámbito laboral, la senadora Núñez considera que el proyecto de Sala Cuna Universal es una herramienta eficiente para reactivar el empleo femenino, criticando que se haya detenido previamente por falta de un informe financiero actualizado.

Los parlamentarios de Renovación Nacional proponen, además, subsidios a la formalidad para mujeres, que busca incentivar que las trabajadoras salgan de la informalidad hacia empleos con seguridad social.

Asimismo, entre los diputados de Chile Vamos se han mostrado abiertos a incluir ideas transversales como la reinstalación del FUT (Fondo de Utilidades Tributables), una propuesta del PDG, con el fin de asegurar los votos necesarios en un Congreso donde el oficialismo no tiene mayorías claras. Y paralelamente se buscaría desde el oficialismo tener un diálogo con la DC y el PPD.

En la mesa de la Cámara consideran que la idea de legislar podría votarse en la primera semana de mayo, por lo que habría tiempo para buscar acuerdos con sectores de la oposición. En la derecha, los más optimistas, consideran que con el apoyo de una parte de la oposición el proyecto podría votarse en el Senado en agosto.

Las dudas de los libertarios con las medidas de Quiroz

El Partido Nacional Libertario (PNL) tiene una postura de “apoyo condicionado” al proyecto, que marcará el desayuno de este miércoles con el Presidente Kast (al cual no podrá asistir su presidente Johannes Kaiser, que se encuentra en Europa). Mientras el Gobierno plantea reducir el impuesto a las empresas del 27% al 23%, la tienda de calle Hindenburg considera esa cifra insuficiente para generar competitividad internacional y atraer inversión.

Según la colectividad, Chile requiere un “flat tax” (sistema tributario donde todos los contribuyentes pagan el mismo porcentaje de impuestos por sus ingresos, sin importar cuánto ganen) y una tasa corporativa ideal del 15% para competir con potencias como Estados Unidos (con 21%) o países como Suecia (con 19%). “No somos competitivos tributariamente”, advierten, señalando que los capitales migrarán hacia vecinos como Paraguay, Uruguay o Perú si no se prioriza el crecimiento sobre la igualdad.

En la reunión con el Mandatario, el PNL pedirá suspender el pago de contribuciones agrícolas este año y eliminar este tributo en cuatro años, junto al de la primera vivienda. También que el impuesto a las pymes se mantenga permanentemente en un 12,5% y no suba. El objetivo es evitar que este retorne al 27% original tras el fin del periodo de un beneficio transitorio.

El PNL sostiene que reducir el gasto público es la solución para no subir otros impuestos. Plantean que el aumento de 500 mil funcionarios en una década sin mejoras en el rendimiento estatal debe corregirse y proponen eliminar una “veintena de programas sociales mal evaluados”, donde el 90% del dinero se gasta en personal. Estiman un ahorro de US$ 15.000 millones sin tocar salud o educación.

Chile Vamos queda con gusto a poco

Pasada la medianoche terminó el cónclave oficialista en el Palacio de Cerro Castillo, donde el Gobierno insistió en la importancia de la unidad como eje central de la tramitación de la reforma. Desde Chile Vamos el balance fue frío. A la salida, asistentes señalaron que no hubo nuevos antecedentes del proyecto ni cifras o precisiones adicionales, y que la exposición se limitó a lo ya conocido.

Según comentaron, el foco del encuentro estuvo puesto más en contener el “fuego amigo” y ordenar posiciones internas que en abrir espacio a debate de fondo o responder inquietudes del sector. Uno de los puntos que más molestia generó fue que no se abordaron propuestas específicas para la clase media, tema que el bloque esperaba instalar con mayor fuerza en la discusión.

Por ahora, se mantiene parte del cronograma: la cadena nacional del Presidente será este miércoles, pero el ingreso de la iniciativa se proyecta para la próxima semana, entre lunes y martes.

A la salida del encuentro, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), calificó la cita como una instancia de coordinación política “de mucho trabajo”. Añadió que la impresión general es que el proyecto “reactiva la economía de Chile, reactiva el empleo” y también el interés por la inversión en sectores como minería, pesca e inmobiliario.

Sin embargo, afirmó que no hubo novedades respecto del contenido y que “solamente se presentó el proyecto original del Gobierno”, insistiendo en que “no hay nada nuevo todavía”. En ese contexto, sostuvo que esperan que aún puedan incorporarse medidas antes de la cadena nacional y el ingreso de la iniciativa, subrayando la necesidad de tramitarla “rápido” y con acuerdos amplios para dar mayor confianza a los actores económicos.