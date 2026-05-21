Data Influye y los 70 días de Kast: retrocesos en inflación, seguridad, economía y medio ambiente

La encuesta Data Influye, de Tú Influyes, entregó una nueva evaluación ciudadana sobre los primeros 70 días del gobierno del Presidente José Antonio Kast, mostrando amplias percepciones de retroceso en materias económicas, sociales y medioambientales.

El sondeo, realizado entre el 14 y el 17 de mayo sobre una muestra de 1.146 casos, revela que las principales reformas impulsadas por el Ejecutivo generan mayoritariamente rechazo y escepticismo respecto de sus efectos futuros.

Uno de los datos más contundentes del estudio apunta directamente a la percepción sobre las reformas gubernamentales, como la Ley Miscelánea. Ante la pregunta sobre si las iniciativas legales y reformas impulsadas por el Gobierno representan un avance o retroceso para el país, un 62% respondió que significan “un retroceso” o “un gran retroceso”.

Solo un 25% consideró que representan algún nivel de avance.

El rechazo aparece transversalmente distribuido entre distintos grupos socioeconómicos, aunque alcanza sus niveles más altos en los segmentos ABC1 y C2, donde el “gran retroceso” supera el 60%.

La evaluación de distintas áreas de gestión también mostró cifras negativas para La Moneda. El ítem peor evaluado fue inflación y costo de la vida, donde un 64% considera que el país ha retrocedido durante los primeros meses del actual mandato.

En materia de medioambiente y desarrollo sostenible, un 60% percibe retrocesos, mientras que en crecimiento económico y empleo la cifra llega al 55%.

El combate al narcotráfico y crimen organizado tampoco logra evaluaciones positivas. Un 45% considera que se ha retrocedido en esta área, frente a un 18% que estima que se ha avanzado.

En reducción del gasto público y eficiencia del Estado, otro de los ejes centrales del discurso gubernamental, un 45% también percibe retrocesos.

La encuesta además refleja un escenario de pesimismo económico.

Un 46% calificó su situación económica personal como mala o muy mala, mientras que un 62% considera que la recuperación económica tardará más de dos años.

En paralelo, un 48% proyecta que la economía chilena decaerá durante 2026.

Respecto a la evaluación global del Ejecutivo, un 54% desaprueba la conducción del gobierno de José Antonio Kast y un 53% desaprueba la gestión general de La Moneda.

El estudio también abordó el rol de la oposición frente al actual escenario político.

Un 33% considera que la principal tarea opositora debería ser alcanzar acuerdos para resolver problemas, mientras que un 47% desaprueba la forma en que actualmente está desarrollando su labor.