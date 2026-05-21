El primero de Kast: siga en vivo el desfile por el Día de las Glorias Navales en Valparaíso

El Presidente José Antonio Kast encabezará este jueves por primera vez la ceremonia oficial por el Día de las Glorias Navales, una de las actividades republicanas más tradicionales del calendario político y militar chileno.

La conmemoración se desarrollará en la Plaza Sotomayor de Valparaíso y contará con el tradicional desfile naval, además de la participación del alto mando de la Armada y autoridades de Gobierno.

La actividad comenzará a las 11:25 horas y será transmitida en vivo desde Valparaíso.

En la ceremonia, Kast estará acompañado por el comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera Salazar, junto a representantes de las Fuerzas Armadas, autoridades regionales y distintas figuras del mundo político.

La jornada conmemora el Combate Naval de Iquique ocurrido el 21 de mayo de 1879, durante la Guerra del Pacífico, fecha en que se recuerda especialmente la figura del capitán Arturo Prat y la actuación de la Armada chilena.

El desfile naval y militar en Plaza Sotomayor constituye uno de los actos más emblemáticos de la conmemoración, reuniendo cada año a delegaciones de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.