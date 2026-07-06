Reportan sismo menor en la zona central: epicentro se registró al nortoeste de Quintero

Un sismo de menor intensidad se registró al mediodía en la zona central, donde se percibió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. Según información del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento ocurrió a las 12:15 del día.

El Centro Sismológico Nacional reportó que su magnitud preliminar fue de 5.5 y el epicentro se ubicó a 45 kilómetros al noroeste de Quintero, a 30 kilómetros de profundidad.

PRELIMINAR Hora Local: 2026/07/06 12:15:52, mag: 5.5, Lat: -32.58, Lon: -71.95, Prof: 30.0, Loc: 45.64 km al NO de Quintero — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 6, 2026

Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“.