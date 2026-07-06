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Reportan sismo menor en la zona central: epicentro se registró al nortoeste de Quintero PAÍS

Reportan sismo menor en la zona central: epicentro se registró al nortoeste de Quintero

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El movimiento telúrico se registró a las 12:15 del día y se sintió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. El SHOA descartó la posibilidad de un tsunami.

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Un sismo de menor intensidad se registró al mediodía en la zona central, donde se percibió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. Según información del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento ocurrió a las 12:15 del día.

El Centro Sismológico Nacional reportó que su magnitud preliminar fue de 5.5 y el epicentro se ubicó a 45 kilómetros al noroeste de Quintero, a 30 kilómetros de profundidad.

Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“.

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