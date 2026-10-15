18-O: oficialismo apunta contra la izquierda y libertarios emplazan a Kast

La derecha llega al séptimo aniversario del estallido social con distintas estrategias y una disputa abierta con La Moneda. Mientras José Antonio Kast opta por no realizar una conmemoración oficial y llama a “mirar al futuro”, sus partidos preparan una ofensiva contra la izquierda y los libertarios le reprochan al Presidente eludir una fecha que consideran clave para su propio proyecto político.

Este viernes, los timoneles de la UDI, RN, Evópoli, el Partido Republicano, el Partido Cristiano de Chile y representantes de Demócratas suscribirán en el excongreso Nacional una declaración conjunta titulada “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”, impulsada por la directiva gremialista.

El documento, consignado por La Tercera, acusa a sectores políticos de haber justificado la violencia de octubre de 2019, reivindicado a la denominada “primera línea” y convertido los saqueos e incendios en actos de supuesta justicia social.

“Chile no debe olvidar que hubo sectores políticos que justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019”, sostienen los dirigentes, quienes también cuestionan los indultos presidenciales y las pensiones de gracia concedidas durante el Gobierno de Gabriel Boric.

La ofensiva partidaria, sin embargo, no tendrá un correlato ceremonial en La Moneda. El Ejecutivo no contempla actividades oficiales ni anuncios de indultos para el domingo 18 de octubre.

Consultado por la decisión, Kast evitó profundizar en las críticas y llamó a tener una “mirada de futuro”. “Lo que estamos haciendo es reconstruir nuestro país. El 18 de octubre fue un momento complejo, de mucha violencia, y esperamos que eso no se vuelva a repetir nunca más”, afirmó.

Libertarios acusan a Kast de esquivar el 18-O

La decisión presidencial desató molestia en el Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad que se mantiene fuera del oficialismo y que exige indultos para uniformados condenados por hechos del estallido.

Su presidente, Johannes Kaiser, acusó al Mandatario de esquivar las definiciones incómodas y comparó su actitud con la película Matrix, en la que el protagonista evita las balas.

“El Gobierno no se está haciendo un favor, y no le está haciendo un favor a la República al evadir este tema”, cuestionó, calificando como una “mala decisión política” la ausencia de una señal más categórica.

Su hermana, la senadora Vanessa Kaiser, también reprochó que el Ejecutivo no organice un homenaje a Carabineros y reiteró su exigencia de un indulto general.

La presión apunta a un compromiso que Kast asumió durante su campaña presidencial, pero que todavía no concreta. Desde Palacio sostienen que las solicitudes deben evaluarse caso a caso y que no hay peticiones de indulto pendientes de resolución en el escritorio del Presidente.

La polémica por los dichos del diputado Bassa (FA)

El aniversario también reactivó el enfrentamiento sobre las causas y consecuencias de octubre de 2019. El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa sostuvo esta semana que las condiciones materiales que originaron las movilizaciones persisten y que las familias siguen enfrentando dificultades para llegar a fin de mes.

“El estallido, claro, ya no está probablemente en la calle, pero sigue vivo en cada hogar”, afirmó a EmolTV, cuestionando que el debate político se concentre en la violencia sin abordar sus causas sociales.

Las declaraciones provocaron una dura respuesta desde la derecha. La diputada republicana Javiera Rodríguez lo acusó de seguir validando la violencia, mientras Francisco Orrego (RN) le reprochó falta de autocrítica.

Desde el PNL, la diputada Paulina Muñoz también arremetió contra el parlamentario frenteamplista.

“Forman falsas contiendas sociales, las implantan en la mente de las personas, instrumentalizan a la gente y validan la violencia en las calles”, afirmó a El Mostrador, atribuyendo a la izquierda responsabilidad en el deterioro institucional y económico posterior al estallido.

Así, el primer 18-O de Kast en La Moneda encuentra a una derecha que coincide en condenar la violencia de 2019, pero discrepa sobre cómo enfrentar políticamente el aniversario.

Mientras el oficialismo busca disputar el relato del estallido, los libertarios exigen pasar del discurso a los indultos. Kast, por ahora, prefiere mirar hacia adelante.