Se ratificó la expulsión de militante del Partido Nacional Libertario por estallido social

El Tribunal Supremo del Partido Nacional Libertario aprobó la expulsión del ahora exmilitante, Sebastián Terraza, por participar en el estallido social de 2019. Según la colectividad, Terraza infringió sus principios éticos.

El exmilitante fue catalogado en la resolución como un “activista de extrema derecha” por su presencia en las manifestaciones y al defender a quienes fueron detenidos en estas. El Partido Nacional Libertario indicó que Terraza quebrantó los estatutos que obligan a los militantes a condenar hechos de violencia ilegítima y defender a las Fuerzas Armadas.

Tras la denuncia, Sebastián Terraza apeló para revertir la sentencia y calificó la medida como una “vendetta política”, cuestionando las conductas internas del partido. Asimismo, argumentó que durante el estallido social solo cumplió funciones de informar lo que sucedía en las protestas.

A pesar de la apelación, el Tribunal Supremo ratificó la expulsión decidida por el partido. En conversación con La Radio, Terraza aseguró que no había sido notificado de esta resolución y que esto indica una falta a las normas internas.

“O sea, lo que demuestra esto es nada más que la operación política que se viene fraguando hace tiempo. El proceso está totalmente viciado y los antecedentes están en el partido, y esto es una vendetta totalmente política”, aseguró.

Incluso, Terraza aseguró que él habría renunciado al partido político antes de que se resolviera su expulsión. “Esto es una resolución de facto, porque nuestro Estado de derecho solicita la notificación, solicita que las partes estén notificadas, lo que demuestra la hipocresía moral y lo que se ha visto dentro del partido, que son los discursos de odio, antifascista y operador extranjero dentro de la región de Los Ríos, al interior del partido”, indicó.

La presidenta regional del Partido Nacional Libertario, Moira Henzi, defendió la decisión de la colectividad y del Tribunal Supremo. Además, desmintió las acusaciones del denunciante, ya que aseguró que creen en la libertad de culto y debe hacerse responsable de sus declaraciones.

“Es un comportamiento que no va acorde con los principios del Nacional Libertario. Nada que sea violencia está en nuestros principios; por lo tanto, como pensamos en la libertad, pero también en el respeto al Estado de derecho, es lo que motiva a que vaya en contra de nuestros principios”, comentó Henzi.

Terraza no descartó acciones legales por el incumplimiento de normas al no notificarle la resolución. A ello se suma que negó un encuentro que la sentencia asegura haber ocurrido.