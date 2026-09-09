Judd rebaja sus dichos sobre el estallido: inteligencia de EEUU no investigó y usó datos chilenos

De asegurar que la inteligencia estadounidense tenía antecedentes que atribuían “categóricamente” a organizaciones de izquierda la violencia del estallido social, a reconocer que Estados Unidos no realizó ninguna investigación propia en Chile y que su análisis se construyó con información producida en el propio país. El embajador Brandon Judd debió precisar este miércoles el alcance de sus afirmaciones después de ser citado por Cancillería para entregar los antecedentes que dijo poseer sobre los hechos iniciados el 18 de octubre de 2019.

Tras reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, el diplomático aclaró que la embajada estadounidense no cuenta con una investigación sobre esos acontecimientos.

“La Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación; no tenemos ningún documento en la Embajada que hable sobre el estallido en 2019”, afirmó Judd.

La precisión contrasta con el énfasis que el propio embajador había utilizado previamente. En entrevista con CNN Chile, al ser consultado por el sustento de las afirmaciones que responsabilizaban a sectores de izquierda, había señalado: “En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

Ante una nueva pregunta, aseguró entonces que existía “un análisis específico que se realizó”.

Sus declaraciones llevaron a Cancillería a convocarlo este miércoles “con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores”.

A la salida de la reunión, Judd explicó qué había detrás de ese análisis. “No hicimos una investigación independiente, lo que hicimos fue revisar la información que venía de Chile”, señaló.

El embajador sostuvo además que “tenemos la misma información que sus policías tienen” y especificó que los antecedentes utilizados provenían de fuentes chilenas, entre ellas las policías, académicos y el Congreso.

Judd fue enfático en descartar que organismos estadounidenses hayan desplegado investigadores en territorio nacional para determinar responsabilidades por los hechos de 2019.

“No enviamos ningún investigador a Chile a realizar una investigación, y durante mi gestión nunca enviaremos ningún investigador a Chile a realizar una investigación sin ser invitados por el Gobierno chileno a hacerlo. No hemos hecho eso antes en Chile; no haremos eso en Chile”, sostuvo.

La aclaración también alcanzó las declaraciones de Sarah Rogers, subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, quien durante el Foro Madrid realizado en Chile afirmó que “extremistas de izquierda quemaron el Metro”.

Consultado por el sustento de esa aseveración, Judd insistió en que se trataba de una conclusión obtenida a partir de información chilena.

“Se fundamenta en los análisis provenientes de sus políticos aquí en Chile, así como en la información de su policía y sus académicos. A partir de esa información y tras su revisión, se determinó que, efectivamente, esto fue perpetrado por grupos de izquierda”, afirmó.

Sin embargo, el propio embajador reconoció inmediatamente los límites de esa conclusión. “No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados”, precisó.

“Reitero: fue un análisis realizado con base en información proveniente de su Congreso, sus académicos y su policía; de ahí provino la información”, añadió.

De esta manera, Judd pasó de invocar públicamente a “nuestra inteligencia” para sostener categóricamente que la violencia provenía de organizaciones de izquierda a precisar, después de la citación de Cancillería, que Estados Unidos no realizó una investigación independiente, que no desplegó investigadores en Chile y que tampoco dispone de antecedentes concretos que permitan individualizar organizaciones o personas responsables.

El diplomático había reconocido previamente que tampoco había entregado información sobre el asunto a la justicia chilena. “Yo no he entregado esa información a la justicia chilena”, afirmó, aunque señaló que ambos países comparten inteligencia y manifestó su disposición a responder ante una solicitud de las autoridades nacionales.

Judd valoró este miércoles que Cancillería lo convocara y aseguró que esperaba que aquello ocurriera. “Así es como los gobiernos trabajan juntos”, sostuvo.