Kast y Paz se dan la mano y firman acuerdos: regreso de embajadas queda en suspenso

Hubo apretones de manos, acuerdos y discursos de reconciliación, pero las embajadas tendrán que esperar. José Antonio Kast y Rodrigo Paz sellaron este viernes un acercamiento histórico entre Chile y Bolivia, aunque sin concretar el restablecimiento de relaciones diplomáticas al más alto nivel, una de las principales expectativas que rodeaban la visita.

La cita en La Paz, primera visita de Estado de un presidente chileno a Bolivia en 71 años, dejó una señal política. Kast aseguró que ambos países decidieron “dejar de darse la espalda”, pero reconoció que las diferencias históricas siguen presentes.

“Presidente Paz, hoy dejamos de darnos la espalda. No vinimos a La Paz solo por un gesto político, vinimos a comenzar a hacer historia”, afirmó el Mandatario chileno.

El compromiso diplomático, sin embargo, quedó sin fecha. Ambos gobiernos encomendaron al Mecanismo de Consultas Políticas abordar los asuntos pendientes y avanzar gradualmente hacia la normalización de las relaciones, interrumpidas a nivel de embajadores desde 1978.

“No voy a fingir que no existen diferencias, porque hay diferencias (…) son históricas, Bolivia tiene sus posiciones, Chile tiene las suyas”, reconoció Kast, aunque advirtió que estas “no pueden ser excusas para estar paralizados”.

Paz, por su parte, puso sobre la mesa el principal escollo de la relación bilateral: la histórica demanda marítima. El presidente boliviano reafirmó que la reivindicación constituye un objetivo permanente e irrenunciable, establecido en la Constitución de su país, aunque sostuvo que las disputas del pasado no pueden seguir frenando el desarrollo.

En lo concreto, ambos gobiernos suscribieron instrumentos de cooperación minera, modernización del acuerdo comercial ACE 22, conectividad mediante un corredor bioceánico de fibra óptica e integración energética, incluida la evaluación de una futura interconexión eléctrica.

También anunciaron avances para revertir el flujo del oleoducto Sica Sica-Arica y reforzar la coordinación fronteriza contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el robo de vehículos.

El acercamiento tampoco estuvo libre de tensiones. Como reveló El Mostrador, la gira sufrió un recorte en medio de la controversia por más de 100 contenedores de madera boliviana impregnada con cocaína y ketamina, que fueron interceptados en el último año en Arica, Iquique y Valparaíso, en el marco de una investigación por narcotráfico. El caso ha generado fuertes cuestionamientos desde Bolivia. Por cierto, el encuentro terminó con una nueva cita: Kast invitó a Paz a realizar una visita oficial a Chile en 2027 y el mandatario boliviano aceptó.