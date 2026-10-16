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Turba provocó daños en Cesfam de Bajos de Mena: alcalde Toledo criticó falta de acción del Gobierno PAÍS Créditos imagen: captura de pantalla

Turba provocó daños en Cesfam de Bajos de Mena: alcalde Toledo criticó falta de acción del Gobierno

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Las diligencias de investigación están a cargo de la Policía de Investigaciones para esclarecer responsabilidades en el ataque al centro médico, que no abrió este viernes 16. Los pacientes que requieran atención están siendo derivados al Cesfam Karol Wojtyla

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Una turba causó graves daños en el Cesfam Raúl Silva Henríquez, en Bajos de Mena, Puente Alto, durante una protesta por una orden de desalojo del Serviu. El alcalde Matías Toledo denunció que las autoridades fueron alertadas, pero no hubo presencia policial oportuna. Los destrozos afectaron puertas, computadores, ventanales y la sala de espera, con pérdidas estimadas en $11 millones. El recinto permanece cerrado y sus pacientes son derivados al Cesfam Karol Wojtyla.
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Durante horas de la madrugada una turba de encapuchados atacó y generó graves daños en el Cesfam Raúl Silva Henríquez, ubicado en Bajos de Mena, Puente Alto. La situación fue denunciada por el alcalde de la comuna, Matías Toledo, quien también criticó al Gobierno por no evitar el ataque, pese a advertencias previas.

Según el edil, una protesta por una orden de desalojo del Serviu derivó en manifestaciones con barricadas en las inmediaciones del centro de salud: durante su desarrollo, participantes de la protesta entraron al Cesfam con extintores y generaron diversos daños.

El alcalde indicó que habían advertido a autoridades la posibilidad de que hubieran manifestaciones, pero que no hubo presencia policial al principio de la barricada debido a la baja dotación de Carabineros en el sector. “Esto se podría haber evitado. La verdad es que estoy muy molesto con la Delegación Presidencial, tanto Provincial, Metropolitana, ministro de Seguridad, ¿dónde están? Hoy día nuestros trabajadores tuvieron que esconderse“, lamentó.

“Se les estuvo diciendo durante todo el día que necesitábamos mayor presencia de Carabineros. Se notificó a las 21:35 de la noche al guardia en la central de cámaras. Yo estaba presente porque estábamos trabajando con el equipo de seguridad. Después nos comentan que viene la turba, realiza todos estos daños, y nuestros funcionarios con mucho miedo tuvieron que esconderse, atendiendo pacientes. Esto lo informamos, se lo mandamos por correo también a la Delegación y no llegó nadie”, agregó la autoridad comunal.

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Personal de Control de Orden Público dispersó a los individuos posterior a los hechos. Los daños se centraron en puertas, computadores, ventanales y la sala de espera, avaluados en 11 millones de pesos. Por la gravedad de los destrozos, el centro de salud no está funcionando y los pacientes están siendo derivados al Cesfam Karol Wojtyla, en el mismo sector.

“¿Por qué las comunas periféricas tenemos que pasar por esto? ¿Por qué se llenan la boca hablando de los planes de seguridad cuando han sido una basura?”, criticó Toledo, que llamó a las autoridades a que “se pongan los pantalones y vengan acá al territorio y que vengan a hacer la pega” a Puente Alto, la comuna más populosa de Chile.

“Si yo le mando un correo a las once de la noche a la encargada de seguridad de la provincia, tiene que responder a las once de la noche. Si es su pega”, cerró.

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