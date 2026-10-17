Ley Miscelánea de Kast ya es oficial: paquete económico comenzará a regir el 1 de noviembre

La Ley de Reconstrucción Nacional ya tiene luz verde para comenzar su implementación. Este sábado 17 de octubre fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.850, para la “Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”, uno de los principales proyectos económicos del Gobierno de José Antonio Kast, impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La publicación del documento, de 46 páginas, constituye el último paso formal antes de la entrada en vigencia de buena parte de sus disposiciones. Sin embargo, las medidas no comenzarán a operar todas al mismo tiempo: el calendario se extenderá desde noviembre de este año hasta 2029.

Las primeras medidas: noviembre y diciembre

El 1 de noviembre comenzará a regir el crédito tributario para empresas exportadoras de servicios basados en el conocimiento, equivalente al 15% de las remuneraciones que cumplan los requisitos legales, porcentaje que aumenta al 20% para trabajadores que desempeñen sus funciones principalmente fuera de la Región Metropolitana o en comunas rurales de la capital.

Ese mismo día, la tasa de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) del Régimen Pyme bajará de 0,25% a 0,23%. Además, el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá cruzar información con otros organismos estatales para fortalecer la fiscalización tributaria.

También cambiará la franquicia tributaria de capacitación del Sence, con financiamiento imputable de hasta 80%, 50% o 15%, dependiendo del tramo de remuneraciones de los trabajadores beneficiados.

El 1 de diciembre entrará en vigencia uno de los beneficios más relevantes para el sector inmobiliario: la exención del IVA durante doce meses para la primera venta de viviendas nuevas que ya cuenten con recepción municipal definitiva, sin restricciones de precio ni superficie.

En paralelo, comenzará una rebaja transitoria del 50% del impuesto a las donaciones, aplicable bajo determinadas condiciones durante un año. El mecanismo elimina el trámite de insinuación judicial para las operaciones acogidas al beneficio y permite donar hasta el 50% del patrimonio del donante.

Las rebajas tributarias que vienen en 2027

El próximo año comenzará a operar otra parte central de la reforma: la reducción gradual del impuesto de primera categoría para las empresas del régimen general, cuya tasa pasará del 27% al 25,5% en 2027, al 24% en 2028 y al 23% desde 2029.

A partir de enero también se abrirá una ventana de doce meses para regularizar bienes y rentas mantenidos en el extranjero, mediante un impuesto extraordinario del 10%, que podrá reducirse al 7% cuando se cumplan las condiciones de ingreso o inversión de recursos en Chile.

La normativa contempla, además, un impuesto sustitutivo del 10% para determinadas utilidades acumuladas en registros como el STUT y el FUR, con un plazo de ocho meses para acogerse al mecanismo.

En materia de deudas tributarias, la Tesorería General de la República dispondrá de 180 días desde la publicación para ofrecer facilidades a personas naturales y mipymes por obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025. El pago al contado permitirá condonar hasta el 100% de los intereses y el 80% de las multas, mientras que los convenios podrán contemplar rebajas de hasta 95% y 75%, respectivamente.

Con la publicación de este sábado, el Ejecutivo deja atrás la tramitación legislativa de su reforma económica y abre una nueva etapa: la puesta en marcha de sus disposiciones, varias de las cuales requerirán instrucciones administrativas para su aplicación efectiva.