Gobierno cancela acto de promulgación de la Ley Miscelánea tras aluvión en Las Condes

La promulgación de una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de José Antonio Kast deberá esperar. La Moneda decidió suspender la ceremonia de la denominada Ley de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica, conocida como Ley Miscelánea o megarreforma, que estaba programada para este viernes 9 de octubre.

La decisión se adoptó en medio de la emergencia provocada por las intensas precipitaciones en la Región Metropolitana, particularmente el aluvión registrado en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, que dejó vehículos arrastrados, viviendas afectadas y daños en establecimientos de salud y educación.

Ante la situación, Kast suspendió sus reuniones de la tarde de este jueves para monitorear la emergencia y dispuso el traslado de autoridades y equipos gubernamentales al sector afectado.

La postergación ocurre apenas seis días después de que el Tribunal Constitucional concluyera el control preventivo de la megarreforma, despejando el camino para su promulgación, aunque eliminó tres disposiciones del texto aprobado por el Congreso.

La iniciativa, que contempla medidas de reconstrucción física, económica, de confianza y fiscal, constituye uno de los principales proyectos económicos impulsados por el Ejecutivo desde su llegada a La Moneda.

Hasta ahora, el Gobierno no ha informado una nueva fecha para la ceremonia, cuya suspensión no modifica la aprobación legislativa del proyecto.