El presupuesto de Quiroz: de la aplanadora de la Ley Miscelánea a negociar “punto por punto”

Quiroz entra al Congreso sin el vigor de la megarreforma: ya no solo necesita votos opositores, sino alinear el respaldo de su propio sector. Llega ofreciendo negociar “cada punto”, cuando RN exige proteger beneficios sociales y el PDG pregunta por los US$ 6.000 millones comprometidos en campaña.

Quiroz llega debilitado a la discusión del Presupuesto 2027: A diferencia de la tramitación de la megarreforma económica, Hacienda enfrenta ahora cuestionamientos dentro del propio oficialismo y exigencias del PDG, además de necesitar votos opositores para aprobar el erario.

A diferencia de la tramitación de la megarreforma económica, Hacienda enfrenta ahora cuestionamientos dentro del propio oficialismo y exigencias del PDG, además de necesitar votos opositores para aprobar el erario. Hacienda ofrece negociar “cada punto”: Tras los reclamos de los partidos oficialistas por la falta de coordinación previa en la distribución de fondos, Jorge Quiroz aseguró en el Comité Político ampliado que todos los puntos del proyecto pueden revisarse si existen antecedentes que justifiquen cambios.

Tras los reclamos de los partidos oficialistas por la falta de coordinación previa en la distribución de fondos, aseguró en el Comité Político ampliado que todos los puntos del proyecto pueden revisarse si existen antecedentes que justifiquen cambios. El oficialismo cuestiona varios recortes: Parlamentarios han pedido revisar partidas como la eliminación del financiamiento de “Yo elijo mi PC” , la caída de 47% en Liceos Bicentenario , cerca de 10% en Culturas y más de 25% en Sitios de Memoria . La presidenta de RN, Andrea Balladares , planteó que la reducción del gasto no debe afectar derechos sociales.

Parlamentarios han pedido revisar partidas como la eliminación del financiamiento de , la caída de , cerca de y más de . La presidenta de RN, , planteó que la reducción del gasto no debe afectar derechos sociales. Parisi presiona por los US$ 6.000 millones prometidos: El líder del PDG exigió que el Gobierno explique dónde aparecen los US$ 6.000 millones de ahorro comprometidos por José Antonio Kast durante la campaña para sus primeros 18 meses, cuánto aumentará la deuda y por qué no se han reducido significativamente los sueldos más altos del Estado.

El líder del PDG exigió que el Gobierno explique dónde aparecen los comprometidos por José Antonio Kast durante la campaña para sus primeros 18 meses, cuánto aumentará la deuda y por qué no se han reducido significativamente los sueldos más altos del Estado. Hacienda aclara que se trata de ahorro proyectado: La cartera sostiene que los US$ 6.000 millones no corresponden a una reducción nominal del gasto actual , pero deberá transparentar la línea base y la metodología utilizada para calcular esa cifra en el Presupuesto.

La cartera sostiene que los US$ 6.000 millones , pero deberá transparentar la línea base y la metodología utilizada para calcular esa cifra en el Presupuesto. Gobernadores se suman a las presiones: Las autoridades regionales cuestionaron una reducción cercana al 6% de sus presupuestos , advirtiendo que una caída de la inversión regional puede impactar el empleo. A esto se suman reparos de senadores DC al aumento de 1,5% del gasto , que consideran insuficiente frente al incremento de costos de hospitales, municipios y servicios públicos.

Las autoridades regionales cuestionaron una reducción cercana al , advirtiendo que una caída de la inversión regional puede impactar el empleo. A esto se suman reparos de senadores DC al aumento de , que consideran insuficiente frente al incremento de costos de hospitales, municipios y servicios públicos. El escenario económico también complica la negociación: Quiroz llega al Congreso con un Imacec negativo, desempleo de 9,6% y perspectivas de crecimiento inferiores a las que había presentado meses antes. El Informe de Finanzas Públicas deberá precisar las proyecciones de crecimiento, deuda, déficit e ingresos, además de explicar el cálculo de los US$ 6.000 millones.

Quiroz llega al Congreso con un a las que había presentado meses antes. El Informe de Finanzas Públicas deberá precisar las proyecciones de crecimiento, deuda, déficit e ingresos, además de explicar el cálculo de los US$ 6.000 millones. La diferencia con la megarreforma es política: En esa tramitación el oficialismo estaba alineado y Hacienda podía concentrarse en buscar votos externos. Ahora el ministro deberá retener sus propios apoyos, conseguir los que faltan, justificar los recortes y decidir cuánto está dispuesto a modificar del proyecto original para construir mayoría. Lee el artículo completo en el siguiente link