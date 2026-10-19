Balance del 18-O: 110 detenidos, 14 carabineros lesionados y cuatro civiles heridos

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, junto al director general de Carabineros, Marcelo Araya, entregaron el balance tras el aniversario del 18 de octubre. Según el registro, fueron detenidas 110 personas, 14 carabineros lesionados y cuatro civiles heridos.

“Estos 43 eventos representan un 45% menos de eventos respecto al año pasado. Hubo 110 detenidos; esto representa un 41% más de detenidos que el año pasado y 14 carabineros lesionados. Fueron eventos más violentos que el año pasado”, detalló Arrau.

El nuevo aniversario del estallido social estuvo marcado por manifestaciones pacíficas con actividades culturales, expresiones artísticas y la aglomeración de miles de personas. A ello se suman los incidentes detallados por las autoridades que se dieron durante la marcha, que dejó detenidos que corresponden a 85 adultos y 25 menores de edad; a ellos se desglosan con 94 siendo hombres y 16 mujeres. Además, se destacó desde el Gobierno eventos violentos y desde los manifestantes el uso de arma de parte de un carabinero a un civil.

Arrau destacó que se desplegaron 5.116 carabineros, a la vez que la manifestación principal en el centro de Santiago estuvo estimada con una reunión de entre 2.500 y 2.800 personas.

“Sobre los eventos o tipo de violencia, hubo 23 manifestaciones o aglomeraciones con cortes de tránsito no autorizado, 11 barricadas, 8 desórdenes más violentos, escaramuzas y un saqueo. La gran mayoría en la Región Metropolitana, pero también en diferentes regiones”, indicó Arrau.

El ministro también informó en el balance de un bus del transporte público quemado y otro rociado con acelerante.

Acerca de la denuncia sobre un funcionario que sacó su arma de servicio, el general Arraya dijo que “cada suceso policial tiene una característica, tiene variables, tiene circunstancias que lo hacen especial. Por lo tanto, es parte de sus facultades. Él ve si tiene necesidad de prestar auxilio a víctimas, si está en peligro su propia integridad, es parte de lo que se debe adoptar”. A ello aseguró que se investigará el indicidente.

Por otro lado, el ministro Arrau apuntó a las manifestaciones y las catalogó como “delincuencia pura y dura, es anarquismo, es generar desorden e inestabilidad”. Además, agregó que “yo espero que la condena sea transversal de todos los sectores políticos, de todas las comunas de nuestro país”.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, indicó que “estos grupos solamente se dedicaron a lo que era la destrucción, el vandalismo, y sobre todo atentar directamente en contra de las personas, y no solamente en contra de los carabineros, sino que aquí también se pone en riesgo la integridad, la salud de terceros”.

Araya aseguró que desde Carabineros las normas se están cumpliendo: “Debemos ser estrictos en el cumplimiento de la ley; por lo tanto, esa es la forma en que el carabinero va a estar actuando”.