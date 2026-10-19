De defensor de la familia a acusado de abusos: la polémica visita de Tim Ballard a La Moneda

La participación del estadounidense Tim Ballard, conocido mundialmente por inspirar la película “Sound of Freedom”, en un encuentro dedicado a promover los valores de la familia en Chile reabrió la controversia sobre las acusaciones de abuso sexual y conducta inapropiada formuladas en su contra por antiguas colaboradoras. Su presencia en ExpoFamily, evento al que asistieron representantes del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, generó cuestionamientos por el contraste entre el discurso de protección de la familia y las denuncias que han rodeado su trayectoria.

La actividad se realizó el sábado 17 de octubre en Centro Parque, en la comuna de Las Condes, y fue presentada por sus organizadores como una instancia destinada a “fortalecer, visibilizar y celebrar el rol fundamental de la familia —padre, madre e hijos— como pilar del desarrollo social”.

Entre los expositores figuraron el politólogo argentino Agustín Laje, el sacerdote Javier Olivera Ravasi y la escritora y modelo brasileña Sandra Bronzina. Sin embargo, una de las participaciones que concentró mayor controversia fue la de Ballard, cuya historia alcanzó notoriedad internacional a partir de la película protagonizada por Jim Caviezel.

La producción cinematográfica relata una operación encubierta realizada en Colombia para rescatar a niños víctimas de explotación sexual, episodio inspirado en el trabajo de Ballard contra redes de trata de personas.

El estadounidense había desarrollado parte de su carrera en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y, en 2013, fundó Operation Underground Railroad (O.U.R.), organización dedicada a combatir la explotación sexual infantil mediante operaciones encubiertas.

Una de sus intervenciones más conocidas fue la denominada Operación Triple Take, desarrollada en Colombia en 2014, cuyos registros contribuyeron a investigaciones que terminaron con cuatro personas condenadas.

Su historia fue llevada al cine en “Sound of Freedom”, estrenada en 2023, que recaudó más de US$250 millones frente a un costo de producción cercano a US$15 millones.

No obstante, el lanzamiento de la película coincidió con el surgimiento de denuncias contra Ballard por presuntas conductas sexuales indebidas hacia mujeres que trabajaban en operaciones encubiertas.

Según los antecedentes publicados por el medio estadounidense Vice, varias denunciantes sostuvieron que Ballard habría utilizado una técnica de infiltración que consistía en simular relaciones de pareja entre agentes para aprovecharse sexualmente de sus colaboradoras.

Las acusaciones provocaron una crisis en O.U.R., organización que Ballard dejó en junio de 2023. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, fue excomulgado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, institución a la que había pertenecido desde su infancia.

En julio de 2025 fue desestimada una demanda presentada por Celeste Borys, una de las denunciantes, luego de que el tribunal considerara que determinadas pruebas habían sido obtenidas de manera ilegal desde el computador de Ballard.

Más recientemente, la Fiscalía del condado de Salt Lake, en Utah, anunció que no presentaría cargos penales contra el estadounidense por las acusaciones de abuso sexual y conducta inapropiada examinadas en su investigación.

El fiscal de distrito, Sim Gill, explicó que su equipo había analizado las denuncias, pero que los antecedentes reunidos no permitían satisfacer el estándar probatorio exigido para una condena penal.

“Asignamos un equipo que tomó estas acusaciones muy en serio y las examinó de manera muy deliberada y exhaustiva. Al término de ese proceso, nuestra conclusión fue que no podíamos cumplir con la carga legal de la prueba más allá de toda duda razonable”, señaló Gill, según la traducción difundida por Telemundo.

El fiscal también reconoció la valentía de quienes presentaron las denuncias y describió sus experiencias como profundas, personales y traumáticas.

La decisión de no presentar cargos penales constituye un antecedente relevante en la situación judicial de Ballard, aunque no equivale a una determinación judicial sobre la veracidad de cada una de las acusaciones formuladas en su contra.

La presencia del estadounidense en Chile también tiene una dimensión política, debido a sus vínculos con figuras conservadoras y dirigentes de derecha de distintos países.

Ballard mantiene una relación previa con Chile, donde permaneció como misionero mormón entre 1995 y 1997, específicamente en la Región de Valparaíso.

Durante una entrevista con el programa “Chile Despertó”, recordó esa etapa de su vida y afirmó: “Yo soy chileno, po”.

Además, en 2023 coincidió con José Antonio Kast durante la presentación de “Sound of Freedom” en Chile. Entre sus vínculos políticos locales también figura la diputada republicana Chiara Barchiesi.

En el ámbito internacional, Ballard ha mantenido contactos con dirigentes conservadores, entre ellos Donald Trump, quien durante su primer mandato lo incorporó a un consejo asesor de la Casa Blanca relacionado con la lucha contra la trata de personas.

También se ha reunido con el presidente argentino Javier Milei, aunque su figura ha generado cuestionamientos dentro de sectores de la propia derecha de ese país.

La exministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich se refirió públicamente a las denuncias contra Ballard y cuestionó su participación en actividades vinculadas con la protección de menores.

“Tiene 23 causas por abuso, fue echado de todas las organizaciones de lucha contra la trata de las que había sido parte”, afirmó Bullrich, en declaraciones recogidas en los antecedentes del caso.

En Chile, la diputada del Frente Amplio Carolina Tello criticó su participación en ExpoFamily y cuestionó a los sectores políticos que promovieron el encuentro.

“Desde el Frente Amplio y el feminismo denunciamos la hipocresía de la ultraderecha chilena, que invita a hablar de ‘familia’ a Tim Ballard, un sujeto acusado de usar la lucha contra la trata infantil como pantalla para abusar sexualmente de mujeres”, sostuvo la parlamentaria al medio El Ciudadano.

Tello también cuestionó que representantes republicanos y libertarios participaran en una actividad que incluyó al estadounidense entre sus principales expositores.