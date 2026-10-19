“Diálogo de sordos”: gobernadores interpelaron al Gobierno a horas de votación por recortes a GORES

Hoy se dará la votación en la Cuarta Subcomisión Mixta para el recorte nacional del 7% a los gobiernos regionales de la Ley de Presupuesto 2027. La arista ha sido una de las más difíciles de aprobar. Por su parte, la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) asistió a la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Ministerio de Hacienda, pero lo calificaron como “un diálogo de sordos”.

Desde la asociación han llamado a rechazar la medida, pues la propuesta “no da cuenta de las necesidades que hoy tienen las regiones”.

El vicepresidente de la Agorechi, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, indicó que la propuesta de Dipres significa que “hay una rebaja presupuestaria para los 16 gobiernos regionales del orden de $250 mil millones de pesos. Nos plantean ciertas flexibilidades que poco nos importan. Pedirle a la Comisión Mixta de Presupuestos que rechace la partida de los gobiernos regionales”, apuntó.

Por su parte, distintos senadores han dado su respaldo a GORES en el rechazo de la medida. Es el caso de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien también participó de un encuentro con la Dipres junto al senador Javier Macaya (UDI).

La parlamentaria planteó que “necesitamos que el gobierno entienda: quitarle recursos a los gobiernos regionales es quitarle recursos a la gente. En transversalidad estamos apoyando a todos los gobernadores regionales; necesitamos esos recursos para la gente”.

La crítica sobre los recortes de los gobiernos regionales también va acompañada de otros desacuerdos por la propuesta de Ley de Presupuestos 2027. Entre ellos, los que más destacan son las profundas rebajas a Cultura, con varios programas quedando prácticamente en monto 0; desde Salud se destaca el recorte a la Ley Ricarte Soto.

Por otro lado, no solo la asociación de gobernadores regionales se ha organizado para reclamar por los recortes. También se han juntado Contraloría General, Fiscalía y Servel por las restricciones para administrar sus recursos.