Exministro Mario Marcel ingresa a la Universidad Diego Portales como académico en Economía

El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, se sumará como profesor a la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales a partir del 1 de noviembre.

El decano de la Facultad, Mauricio Villena, señaló que “la incorporación de Mario Marcel como profesor de economía de la FAE UDP representa un paso importante en nuestro compromiso con una formación de excelencia, que combine el rigor académico con la experiencia de quienes han liderado decisiones económicas fundamentales para el país”.

Asimismo, sumó que “su trayectoria como ministro de Hacienda y presidente del Banco Central refleja precisamente el valor que buscamos aportar a nuestros estudiantes: conectar el conocimiento con la experiencia real en el diseño y conducción de políticas económicas”.

Marcel, de 66 años, es economista de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Desde el 11 de marzo de 2022 ejerció como ministro de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric, hasta el 21 de agosto de 2025 cuando dejó el cargo por motivos personales.

Entre sus logros laborales, se destaca, además, presidir el Banco Central entre 2016 y 2021, la Práctica Mundial de Buen Gobierno del Banco Mundial en Washington D.C., Estados Unidos, y la Dirección de Presupuestos entre el 2000 y 2006.

En materia académica, es un ávido productor de ensayos y libros, y posee experiencia como profesor, incluyendo la clase de Macroeconomía que dictó en la misma Diego Portales en 1985.

Además de Marcel, el economista Salvador Valdés se sumó al plantel privado. El Doctor en Filosofía en Economía del Massachusetts Institute of Technology, de las más prestigiosas universidades del mundo, llegó en agosto de este año.