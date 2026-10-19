Kast sobre el presupuesto nacional: “La ciudadanía ha ido entendiendo que los recursos son escasos”

El noveno consejo de gabinete es encabezado por el Presidente José Antonio Kast, llevado a cabo este lunes 19 en el Palacio de La Moneda. En la apertura, el mandatario abordó distintas temáticas, desde las emergencias climáticas, la situación presupuestaria y lo que dejó el aniversario del 18 de octubre.

Primeramente, se refirió a las medidas preventivas ante el nuevo sistema frontal. “Estamos en un momento bastante crucial por distintos aspectos, y tenemos varios desafíos por delante. El más urgente el día de hoy es nuevamente las emergencias climáticas a las cuales estamos expuestos”, indicó.

Además, aseguró que “al igual que en las ocasiones anteriores, hemos visto cómo prevenir todo lo que se pueda”; a ello le sumó agradecimientos a la directora de Senapred y a varios ministros por el trabajo frente a las medidas preventivas. Asimismo, hizo un llamado a los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regionales y comunales para informar a la ciudadanía a través de canales oficiales.

Por otro lado, acerca de la discusión de presupuesto, expresó que “durante el año, la ciudadanía ha ido entendiendo que los recursos son escasos, las demandas son muy altas y que cada peso que usemos bien va en beneficio de las personas más vulnerables”. Aseguró que parlamentarios y líderes políticos han mostrado “un grado de responsabilidad” que agradece, ya que la situación del país es “compleja y requerimos la máxima responsabilidad en el uso de los recursos”.

Acerca del nuevo aniversario del 18-O, el mandatario expresó que “lamentamos que ciertos liderazgos políticos no pidan las autorizaciones que corresponden para poder realizar esto en orden y poder tener identificados a aquellos que aprovechan estas marchas para destruir y vandalizar, y también decir que le vamos a hacer un seguimiento permanente a aquellos delincuentes que destruyen y vandalizan espacios públicos y usan estas manifestaciones para saquear”, indicó.

“Lamento que haya habido policías heridos el día de ayer, ninguno de extrema gravedad, pero es inaceptable que a nuestras fuerzas policiales se les enfrente con violencia”, interpeló el Presidente Kast.