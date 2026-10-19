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Chile reabre consulados en Venezuela: retoma entrega de documentos tras casi dos años de suspensión PAÍS Agencia Uno

Chile reabre consulados en Venezuela: retoma entrega de documentos tras casi dos años de suspensión

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los consulados en Caracas y Puerto Ordaz reanudaron este lunes sus operaciones con la entrega de pasaportes y cédulas de identidad. Desde el 26 de octubre ampliarán la atención a trámites notariales y registros civiles, en un nuevo paso hacia la normalización de las relaciones diplomáticas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Chile reanudó este lunes las operaciones de sus consulados en Caracas y Puerto Ordaz, con la entrega de documentos de identidad a ciudadanos residentes en Venezuela. La atención se ampliará el 26 de octubre, mediante citas previas, para incluir pasaportes, cédulas, trámites notariales e inscripciones consulares. El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó la medida como un nuevo avance en el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, donde viven más de 25.000 chilenos.
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Los consulados de Chile en Venezuela reanudaron este lunes 19 de octubre sus operaciones, luego de permanecer cerrados desde enero de 2025, en un nuevo avance del proceso de normalización de las relaciones bilaterales impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La reapertura se concretó en las oficinas consulares de Caracas y Puerto Ordaz, donde comenzó la entrega de pasaportes y cédulas de identidad a ciudadanos chilenos residentes en territorio venezolano.

La medida corresponde a la primera etapa de un proceso gradual de reactivación de los servicios consulares, que continuará el próximo lunes 26 de octubre con la ampliación de la atención al público, mediante agendamiento previo.

A partir de esa fecha, los ciudadanos podrán realizar trámites relacionados con documentos de identidad, como la obtención de pasaportes y cédulas, además de distintas actuaciones notariales.

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Entre estas últimas se encuentran las autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder.

También se retomarán las inscripciones consulares de nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles, procedimientos que habían quedado afectados por la suspensión de las funciones de ambas oficinas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó la reanudación de los servicios y la vinculó con el acercamiento diplomático entre Santiago y Caracas.

“Estamos en presencia de un nuevo hito en el camino del restablecimiento de relaciones con Venezuela”, afirmó el canciller.

En esa línea, agregó: “Este reinicio parcial de funciones de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz, ofrecerá ayuda, protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en ese país. Este es el camino correcto para seguir construyendo confianzas y fortalecer las relaciones con Venezuela”.

La reapertura había sido anunciada el pasado 15 de octubre por Cancillería, que entonces informó que los servicios volverían a funcionar de manera progresiva, comenzando con la entrega de documentos y el agendamiento de futuras atenciones.

Como informó El Mostrador, la suspensión de los servicios consulares se produjo a fines de enero de 2025, cuando el Gobierno venezolano solicitó el cese de las actividades de las oficinas chilenas en Caracas y Puerto Ordaz, en el contexto del quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En aquella oportunidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno informó que la decisión de Caracas obligaba a mantener cerradas ambas dependencias y sin atención al público.

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