Corte revierte beneficio a Monsalve: ordena arresto domiciliario total por caso de delitos sexuales

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó este lunes que el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve vuelva a cumplir arresto domiciliario total, tras acoger los argumentos del Ministerio Público y dejar sin efecto la rebaja de su medida cautelar que había sido concedida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 5 de octubre.

La resolución se adoptó luego de los alegatos desarrollados durante esta jornada ante el tribunal de alzada capitalino, que revisó la decisión que permitía a la exautoridad permanecer bajo arresto domiciliario parcial nocturno.

De esta manera, Monsalve deberá volver a permanecer durante las 24 horas en su departamento de Viña del Mar, mientras continúa la tramitación de la causa en la que está acusado por los delitos de violación y abuso sexual contra una exfuncionaria de la Subsecretaría del Interior.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicita penas que, en conjunto, suman 14 años y dos días de presidio: 10 años y un día por violación y cuatro años y un día por abuso sexual, según los antecedentes de la acusación publicados anteriormente por El Mostrador.

La nueva resolución representa otro cambio en las medidas cautelares del exsubsecretario, quien desde noviembre de 2024 ha pasado por prisión preventiva y distintas modalidades de arresto domiciliario.

El pasado 5 de octubre, el 7° Juzgado de Garantía había acogido una solicitud de su defensa, encabezada por el defensor penal público Víctor Providel, y reemplazado el arresto domiciliario total por una medida parcial nocturna.

La modificación fue cuestionada por el Ministerio Público, que recurrió ante la Corte de Apelaciones para solicitar que se restableciera el arresto domiciliario total.

La resolución de este lunes acogió esa posición y revirtió el beneficio concedido hace dos semanas.

No es la primera vez que ocurre una situación similar. Como informó El Mostrador, el 23 de julio de este año el tribunal de garantía también había rebajado la cautelar de Monsalve a arresto domiciliario nocturno.

Sin embargo, aquella decisión fue posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó restablecer el arresto total al considerar que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la denunciante.

Así, en menos de tres meses, la justicia ha revertido en dos oportunidades decisiones que permitían al exsubsecretario salir de su domicilio durante el día.