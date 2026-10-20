Delincuentes realizan encerrona a periodista Mónica Rincón en Santiago: autores están prófugos

La periodista Mónica Rincón fue víctima de una encerrona mientras conducía por una de las autopistas del Gran Santiago.

Rincón, que había salido desde su lugar de trabajo, circulaba por la salida de la Ruta 5 hacia la Costanera Norte en dirección oriente. Es allí cuando fue abordada por un grupo indeterminado de sujetos, entre dos y cuatro, que bajaron desde un auto de alta gama.

Por medio de armas de fuego, la intimidaron y le quitaron el auto. Incluso, la periodista asegura que dispararon al aire al menos dos veces. Luego, los delincuentes huyeron a bordo del vehículo de Rincón, un VolvoXC60 también de alta gama.

Un colega periodista iba conduciendo tras ella, por lo que le auxilió y llevó hasta una comisaría cercana para denunciar el robo. Pese al susto y la intimidación de los ladrones, no habría sufrido heridas y se encuentra en buenas condiciones de salud.

Carabineros quedó a cargo del procedimiento investigativo. Al mismo tiempo, el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, aseguró que “ella en ningún minuto pidió acá en la comisaría ningún tipo de trato especial, todo lo contrario. Y me pidió que transmitiera que se encuentra muy agradecida del trabajo policial, del trabajo de Carabineros, que en todo momento se sintió muy apoyada”.