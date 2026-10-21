Boric pide a la izquierda mirar más allá de sus filas y recibe respuesta de La Moneda

Gabriel Boric volvió a poner el dedo en la llaga de la izquierda. Esta vez, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), que encabezó antes de llegar a La Moneda: “Hoy día la izquierda no es mayoría en Chile. No somos mayoría”.

Durante la conmemoración de los 120 años de la federación, el exmandatario llamó al progresismo a abandonar las disputas internas y mirar más allá de sus propias filas. “Para volver a ser mayoría tenemos que convencer a quienes piensan distinto a nosotros”, advirtió.

El mensaje tuvo también una dosis de autocrítica. Boric cuestionó que la discusión política se concentre en las peleas entre el Frente Amplio, las Juventudes Comunistas, socialistas y otros grupos de izquierda, porque, sostuvo, esas disputas ocurren en “un nicho muy chico”.

“Tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta de que el debate en Chile está también yendo por otra parte”, remarcó.

El llamado no es nuevo, pero llega cuando Boric y Michelle Bachelet intentan articular a seis partidos opositores, desde la DC hasta el PC, en torno a una agenda común frente al Gobierno de José Antonio Kast. La tarea, según el propio expresidente, exige reconocer primero la derrota: a comienzos de octubre ya había advertido que la izquierda perdió las últimas elecciones “y por mucho”.

La respuesta desde La Moneda

La intervención encontró una respuesta en el debut de Gonzalo Arenas como nuevo vocero de Gobierno. Consultado por el papel de Boric y las críticas que ha formulado al Ejecutivo, el subsecretario de la Segegob le pidió mantener un “trato más deferente” con sus sucesores.

Arenas sostuvo que los expresidentes deberían aportar su experiencia conversando con las autoridades en La Moneda y entregando soluciones, en lugar de formular críticas públicas “como si fuera un parlamentario o alguien que está en un proceso de campaña política”.

El nuevo portavoz, exdiputado de la UDI, apeló al papel institucional de quienes han ocupado la Presidencia y aseguró que espera que todos los exmandatarios actúen conforme a esa tradición republicana.

El contraste quedó instalado en su primer día de vocería: mientras Boric pide a la izquierda abrirse al diálogo para recuperar mayorías, el Gobierno le reclama mayor deferencia al intervenir en el debate político.

Y la discusión llega justo cuando el progresismo intenta resolver su principal desafío tras la derrota electoral: dejar de hablarse entre convencidos y construir una alternativa capaz de convocar a quienes hoy están fuera de su sector.

“Hoy la FECh vuelve a ser parte de la discusión nacional”

La conmemoración de los 120 años de la FECh también estuvo marcada por cuestionamientos al Gobierno. La presidenta de la federación, Laura Mlynarz, reivindicó el regreso del movimiento estudiantil al debate público y criticó los recortes educativos contemplados en el Presupuesto 2027. “Frente a eso nos van a encontrar como estudiantes organizados”, advirtió.

La ceremonia, realizada en la Casa Central de la Universidad de Chile, reunió a dirigentes históricos como Marisol Prado, primera mujer en presidir la FECh, quien calificó a la organización como “el alma de este país”. La jornada incluyó además el lanzamiento de un archivo digital y un fotolibro que recorren sus 120 años de historia.