Alberto Mayol: “El tándem Bachelet/Boric” es fruto de los errores del Gobierno

El sociólogo, cientista político y escritor Alberto Mayol cuestionó la conducción política del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y sostuvo que los errores de la actual administración han contribuido a fortalecer el protagonismo de Michelle Bachelet y Gabriel Boric dentro de la oposición, hasta configurar lo que denominó el “tándem Bachelet/Boric”.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Mayol afirmó que el Ejecutivo ha enfrentado una sucesión de dificultades que, aunque no necesariamente representan crisis de gran magnitud, evidencian problemas persistentes en su desempeño político. “El gobierno ha tenido crisis de mediana intensidad, pero son muy frecuentes y revelan una conducta errática”, señaló.

A su juicio, esa reiteración de episodios constituye uno de los principales problemas de la administración, debido a que refleja dificultades para manejar situaciones políticas que podrían haber tenido un alcance menor. “Ese es el problema fundamental. Si uno pudiera decir, ha tenido más problemas funcionales que políticos”, explicó.

Para ilustrar su diagnóstico, Mayol abordó el reciente protagonismo de la expresidenta Michelle Bachelet y su acercamiento con el exmandatario Gabriel Boric, en medio de los esfuerzos de articulación de las fuerzas opositoras.

El analista sostuvo que las reacciones del Gobierno frente a una actividad de respaldo a Bachelet terminaron por otorgarle una relevancia política que, según su interpretación, el encuentro no necesariamente habría alcanzado por sí solo.

“Tengo un ejemplo sencillo. Michelle Bachelet hizo un evento de desagravio y terminó siendo candidata por los errores del gobierno. Sin el gobierno, Michelle Bachelet salía con un evento de desagravio”, afirmó.

Mayol atribuyó ese resultado a la reacción del Ejecutivo, particularmente a las intervenciones del vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, frente a la actividad de la exmandataria. “Fue convertida de nuevo en líder político a través de los errores del vocero”, sostuvo.

Según el sociólogo, los cuestionamientos provenientes del oficialismo contribuyeron a instalar el encuentro en la discusión pública y a reforzar el papel de Bachelet como figura de referencia para la oposición.

En esa línea, cuestionó la manera en que se abordó políticamente el episodio y consideró que el Gobierno terminó amplificando una actividad que, en otras circunstancias, habría tenido un significado más acotado.

“Pero es una locura. Entonces se armó la situación y ahora el tándem Bachelet Boric configura supuestamente la unidad de la izquierda y probablemente se convierta en cierto. Pero no lo era antes”, expresó.

Con ello, Mayol planteó que la articulación entre ambos expresidentes no necesariamente respondía a una estrategia opositora previamente consolidada, sino que adquirió mayor fuerza como consecuencia de las propias actuaciones del Ejecutivo.

El analista advirtió que esa eventual unidad podría terminar materializándose, precisamente por el protagonismo que las respuestas del Gobierno han contribuido a otorgar a Bachelet y Boric.

En su diagnóstico, el problema no se limita a un episodio puntual, sino que forma parte de un patrón de dificultades políticas que ha afectado a la administración de Kast.

Mayol atribuyó estas situaciones a deficiencias en la experiencia y capacidad política de quienes conducen el Ejecutivo. “Entonces, los errores de los gobiernos políticos son muy grandes, son de falta de experiencia, son de falta de capacidad política, y se han revelado”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que estas dificultades explican, en parte, los problemas del Gobierno para superar sus sucesivas controversias y recuperar la iniciativa política.

“Entonces, frente a eso, el gobierno obviamente no logra salir”, concluyó.