Más de lo mismo: Data Influye revela que el 40% cree que cambio de gabinete no mejorará al Gobierno

Un cambio de gabinete podría no ser suficiente para mejorar la evaluación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Así lo refleja la última encuesta Data Influye, correspondiente a octubre de 2026, que revela que un 40% de los consultados considera que el desempeño del Ejecutivo se mantendría igual incluso si se concretara un ajuste ministerial.

El resultado contrasta con la demanda por modificaciones en el equipo de La Moneda: un 61% considera necesario que Kast realice un cambio de gabinete antes de que termine el año, mientras un 15% cree que no es necesario y un 24% no sabe.

Sin embargo, las expectativas sobre los efectos de una eventual reorganización son limitadas. Solo un 25% cree que el Gobierno mejoraría su desempeño con nuevos ministros, mientras un 8% considera que empeoraría y un 27% declara no saber qué consecuencias tendría la decisión.

De esta manera, el sondeo muestra que, aunque existe una mayoría favorable a modificar el gabinete, la alternativa más mencionada es que los cambios no producirían mejoras en la gestión gubernamental.

La encuesta también identifica las áreas donde la ciudadanía considera más urgente realizar ajustes. Hacienda y manejo económico encabeza las preferencias, con un 26% de las primeras menciones, seguida por Interior y coordinación política del Gobierno, con un 10%, y Seguridad y prevención del delito, también con un 10%.

Más atrás aparecen Trabajo y Educación, ambas con un 9%, y Salud, con un 8%.

La prioridad económica se mantiene entre quienes realizaron una segunda selección: Hacienda alcanza un 24%, Interior un 14% y Seguridad un 13%. Les siguen Educación, con un 11%, y Relaciones Exteriores, Trabajo y Salud, con un 10% cada una.

Evaluación del Gobierno

Los resultados se conocen en medio de una evaluación desfavorable del Ejecutivo. Según Data Influye, la aprobación del Presidente Kast alcanza un 25%, mientras su desaprobación llega al 58%, cuatro puntos porcentuales menos que en septiembre. Un 17% no aprueba ni desaprueba su conducción.

La evaluación del Gobierno presenta cifras similares: un 25% aprueba su gestión, un 55% la desaprueba y un 20% mantiene una posición intermedia.

El sondeo también muestra una evaluación negativa de la oposición, que registra un 18% de aprobación y un 53% de desaprobación, mientras un 28% no aprueba ni desaprueba su desempeño.

En la evaluación de autoridades, el ministro Iván Poduje obtiene un 31% de opiniones positivas y un 37% de negativas. May Chomalí registra un 30% de valoraciones positivas y un 16% de negativas, mientras Catalina Parot alcanza un 29% y un 24%, respectivamente.

La preocupación por el manejo económico también aparece reflejada en la atribución de responsabilidades por la situación que atraviesa el país. Un 47% de los encuestados identifica al manejo económico del actual Gobierno como el principal responsable, frente a un 14% que apunta a las decisiones de la administración anterior y un 8% que menciona la situación económica internacional, incluidas las guerras y los conflictos.

A ello se suma una percepción desfavorable sobre la situación económica personal. Un 45% la califica como mala o muy mala, mientras un 43% la considera regular —ni buena ni mala— y apenas un 12% la evalúa positivamente.

Las perspectivas tampoco son optimistas. Un 68% cree que la recuperación económica del país tardará más de dos años, mientras un 21% estima que tomará entre uno y dos años. Solo un 9% proyecta una recuperación dentro de un año y un 2% en seis meses.

Respecto del desempeño de la economía chilena durante 2026, un 53% considera que decaerá, un 31% cree que se estancará y un 16% espera que progrese.

La encuesta Data Influye fue realizada entre el 15 y el 19 de octubre de 2026, con 1.240 entrevistas exitosas y un margen de error estimado de ±2,78 puntos porcentuales.