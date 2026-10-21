Kast nombra a Gonzalo Arenas como nuevo vocero de Gobierno tras salida de José Francisco Lagos

El Presidente José Antonio Kast nombró a Gonzalo Arenas Hödar (UDI) como nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en reemplazo de José Francisco Lagos. El exdiputado asumirá también las funciones de vocero del Ejecutivo, en medio de los cuestionamientos surgidos desde el propio oficialismo por la ausencia de un portavoz permanente en La Moneda.

La designación fue confirmada mediante un comunicado oficial, luego de varios días de especulaciones sobre posibles cambios en el equipo de comunicaciones del Gobierno. “El Presidente de la República ha nombrado como nuevo subsecretario de Segegob y vocero de Gobierno a Gonzalo Arenas”, informó el Ejecutivo.

El nombramiento se produce después de la salida de Mara Sedini de la vocería gubernamental, tras la cual Claudio Alvarado asumió como biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno.

Desde entonces, las labores de comunicación del Ejecutivo habían sido asumidas principalmente por Alvarado y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, situación que generó críticas dentro del oficialismo y llamados a mejorar la estrategia comunicacional de La Moneda.

Con este cambio, Alvarado continuará encabezando ambas carteras ministeriales, mientras Arenas concentrará las funciones de portavoz del Gobierno.

El nuevo subsecretario llegó a La Moneda para reunirse con Alvarado y posteriormente sostuvo un encuentro con el Presidente Kast. Además, se contemplaba que realizara su primera vocería durante la jornada.

Gonzalo Arenas es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Nacido en Valparaíso en 1972, cuenta con una trayectoria política vinculada a la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido al que se incorporó en 1993 a través de su organización juvenil.

Dentro de la colectividad ocupó diversos cargos directivos, entre ellos los de secretario general y vicepresidente nacional de la Juventud UDI, además de desempeñarse como consejero nacional.

Entre 2006 y 2014 ejerció como diputado por el entonces Distrito N° 48 de la Región de La Araucanía, durante dos períodos consecutivos.

Posteriormente, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se desempeñó como asesor especial de Asuntos Indígenas y cumplió funciones de asesoría en la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Interior.

En 2021 participó en procesos electorales en La Araucanía, presentándose como precandidato a gobernador regional y como candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 22, sin resultar electo.

Desde junio de 2024 se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, cargo que ocupó antes de incorporarse al Gobierno.

Lagos sigue en el Gobierno

Respecto de la salida de José Francisco Lagos, el Ejecutivo agradeció su gestión y confirmó que continuará vinculado a la administración, aunque no entregó detalles sobre las nuevas funciones que desempeñará.

“Junto con darle la bienvenida al nuevo subsecretario, el Gobierno agradece a José Francisco Lagos -quien seguirá colaborando con el Presidente de la República en diversas materias-, por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría General de Gobierno”, señaló el comunicado.

Por su parte, Lagos se despidió públicamente del cargo mediante un mensaje en la red social X. “Ha sido un honor servir a Chile como subsecretario general de Gobierno bajo el liderazgo del presidente Kast, a quien agradezco profundamente su confianza”, escribió.

Ha sido un honor servir a Chile como subsecretario General de Gobierno bajo el liderazgo del @PresidenteKast, a quien agradezco profundamente su confianza. Mantengo firme mi compromiso y seguiré colaborando con la visión de futuro que encabeza el Presidente Kast. https://t.co/VEkEwbshgh — José Francisco Lagos (@Josefcolagos) October 21, 2026



La llegada de Arenas establece así una nueva distribución de las responsabilidades comunicacionales del Ejecutivo, con Alvarado a cargo de Interior y Segegob y el nuevo subsecretario como responsable de las vocerías oficiales del Gobierno.