Carabinero mata a hombre de cinco disparos durante procedimiento por VIF en Tirúa

Un hombre murió la mañana de este jueves tras recibir cinco disparos efectuados por un funcionario de Carabineros durante un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) en la localidad de Ranquilhue, comuna de Tirúa, región del Biobío.

El hecho se registró cerca de las 06:00 horas en la ruta P-704, a la altura del kilómetro 2004, en las inmediaciones de la posta de Ranquilhue, hasta donde concurrió personal de la Subcomisaría de Tirúa para verificar una denuncia por violencia intrafamiliar.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, al llegar al lugar los funcionarios entrevistaron a una persona que denunció que su padre habría intentado agredirla utilizando un hacha.

Mientras los policías desarrollaban el procedimiento y recogían los testimonios de los involucrados, un hombre se habría abalanzado contra uno de los uniformados portando dos cuchillos, presuntamente con la intención de atacarlo, según la versión institucional.

Ante esta situación, el carabinero utilizó su arma de servicio y efectuó cinco disparos que habrían impactado al individuo en el abdomen y las piernas.

El hombre falleció producto de los disparos. Fue identificado preliminarmente como Pedro Tranamil Mariñán, de 45 años, quien, según los antecedentes iniciales, sería de origen mapuche.

Uno de los antecedentes relevantes del procedimiento es que el funcionario involucrado portaba una cámara corporal GoPro, pero el dispositivo no registró lo ocurrido.

Según se consignó en el parte policial, la cámara requería activación manual para comenzar a grabar, por lo que no existe un registro audiovisual del procedimiento obtenido mediante ese dispositivo.

Esta circunstancia impide contar con imágenes de la cámara corporal que permitan contrastar la secuencia descrita por Carabineros, particularmente el momento en que el hombre presuntamente se abalanzó contra el funcionario y la posterior utilización del arma de servicio.

La dinámica de los hechos, las circunstancias que motivaron los cinco disparos y la actuación del uniformado deberán ser esclarecidas mediante la investigación correspondiente.

Por ahora, la descripción del supuesto ataque con cuchillos corresponde a la versión policial y no constituye una reconstrucción independiente de lo ocurrido.